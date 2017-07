Politiloggen 8. juli

KRISTIANSAND: Flere slagsmål i sentrum

02.20: Flere personer ble pågrepet og kjørt i arrest etter flere slagsmål i blant annet Markens gate og Vestre Strandgate.

– Det er snakk om tre ulike hendelser. Det var opphetet stemning utenfor McDonalds en stund, hvor to menn på 21 og 22 år ble innbrakt for ordensforstyrrelser. En 19-åring ble bortvist fra sentrum, sier Per Kristian Klausen, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Senere var det slagsmål ved Parko og ved Vestre Kiosk.

– Ved Parko ble de sendt hjem i taxi, mens ved Vestre Kiosk ble de to involverte gitt muntlig pålegg om å holde seg borte fra sentrum resten av natta, sier Klausen.

KRISTIANSAND: Skallet ned dørvakt og politi

01.30: En person ble pågrepet etter å ha skallet til en dørvakt på et utested, samt en polititjenestemann i forbindelse med pågripelse.

– En mann ble innbrakt til arrest etter å ha skallet til en dørvakt. Da gjør han den genistreken med å skalle ned en polititjenestemann. Da har han virkelig lagt gullegget, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

TVEDESTRAND: Båtfører slapp etter promilletest

01.10: En person ble mistenkt for føring av båt med promille. Personen ble kjørt inn for prøvetaking, og blåste til like under lovlig verdi. Føreren ble dimittert etter sjekk.