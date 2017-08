Politiloggen 13. august

ARENDAL: Innbrudd

05.36: Tre personer er sett løpende fra en urmakerforretning i Østregate etter innbrudd. De forsvant i en bil i retning Barbu.

KRISTIANSAND: Promille til sjøs

02.51: Båtfører anmeldes etter mistanke om kjøring i beruset tilstand.

SØGNE: Trafikkulykke

02.38: Bil måtte svinge unna et dyr som kom ut i kjørebanen på E 39 i Trybakken. Bilen havnet i fjellveggen. De som var i bilen framstår som uskadet, men ble tatt med til sykehus for sjekk. Ett felt var åpent, mens bilen ble berget.

KRISTIANSAND: Ville ikke forlate sentrum

02.33: En person politiet tidligere har bortvist fra sentrum, blir satt i arrest og anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg.

MANDAL: Kontrollerte 50 båter

02.30: Politibåten har kontrollert 50 båter. Det er gitt fire forenklede forelegg for manglende bruk av redningsvest og ett for fart. En båtfører anmeldes også for kjøring i beruset tilstand.

ARENDAL: Bråk ved utested

01.57: En person innbringes, settes i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelser ved utested i sentrum.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum

01.50: En overstadig beruset person bortvises fra sentrum etter ordensforstyrrelse utenfor utested.

KRISTIANSAND: Utagerende person

01.23: En utagerende person bortvist fra sentrum resten av natta.

MANDAL: Promille til lands

00.32: Bil stanset i kontroll og fører er mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Førerkort beslaglagt.