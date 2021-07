Sommervikarene reddet denne lille søtnosen

KRISTIANSAND: – Den er veldig søt da, herlighet, sier Celine Eidesund, som har stilt et akutthjem til disposisjon for krabaten på Brennåsen.

De anslår at kaninungen er fire uker gammel. Men om den er søt og liten, er ikke det vesle byttedyret mindre attraktivt for naturlige fiender på jakt etter frokost.

– Den er et lett bytte for mange dyr, konstaterer Emma Robson (21), sommervikar i parkvesenet og selv eier av tre kaniner.

Da hun sammen med Emilie Sejnæs (22) var ute med vanningsbilen i Kvadraturen torsdag, fikk de tilfeldigvis øye på en knøttliten kanin som satt på gresset utenfor Kasernen. Lett synlig for andre dyr og fugler.

– Den ville ikke klart seg lenge

– Det var tidlig på morgenen og kaldt ute. Vi kunne ikke la den bli der, men tok den med og kontaktet Kaninhjelpen, forteller Emma Robson, som fanget det vesle nurket i genseren sin.

De to sommervikarene har god kjennskap til kaniner, og så raskt at denne var svært ung. De hadde mest lyst til å ta den med seg hjem, det lille nøstet er nemlig en søtnos av dimensjoner.

– Vi så at den ikke var gammel nok til å bli gitt bort, og begynte å lure på om noen bare hadde plassert den ut, forteller de.

Da Fædrelandsvennen møtte dem i parken fredag lå det pelsdotter på stedet, som ikke lå der torsdag. Nå lurer de på om en annen liten kanin kan ha blitt tatt av fugl på samme plenen.

– Den ville ikke klart seg lenge på egenhånd, mener leder Silje Berhus i Kaninhjelpen Sørlandet.

– Det er ikke ukjent at fuglene tar dem, det har skjedd før, tilføyer Celine Eidesund.

Nyfødte kaniner skal være sammen med mor til de er minst åtte uker før de kan overtas av ny eier. Om den lille ungen har stukket av eller er blitt dumpet, aner ikke Kaninhjelpen per i dag. Men det vitner uansett om et kaninhold under enhver kritikk.

I løpet av våren og sommeren har Kaninhjelpen rykket ut til et tosifret antall kaniner som er dumpet i landsdelen.

– Vi gjør alt vi kan for å finne eier i alle saker, vi synes det er viktig å ansvarliggjøre dem, påpeker Silje Berhus.

Kaninungen på Brennåsen blir omplassert til et nytt hjem hvis ikke eier melder seg.

Et «misforstått» kjæledyr

De som har greie på kanin mener den er vårt aller mest «misforståtte» kjæledyr.

– Du må vite hva du begir deg ut på når du kjøper kanin, lyder rådet fra Emma Robson.

Man har for eksempel inntrykk av at kaninen kan sitte i et lite bur, og klare seg med det. Men ifølge veilederen fra Mattilsynet skal buret, eller utegården, være minst to ganger tre meter.

– De trenger plass å bevege seg på, derfor er det skremmende at det fremdeles selges små kaninbur i en del butikker, sier Silje Berhus.

Det er heller ikke et billig kjæledyr, påpeker de, selv om de koster noen få hundrelapper på Finn.

For å unngå stadig nye kull, men også hormonell atferd og sykdommer, er det sterkt anbefalt å kastrere kaniner av begge kjønn ved tre-fire måneders alder hos kaninkyndig veterinær. Det koster 2000–3000 per snute.

– Det er lett å ta feil av kjønn. Oppdretter sier gjerne at det er to jenter, så viser det seg at det er en av hver. Da går det vanvittig fort før det kommer et kull, forteller Berhus.

Mange tror også de er det perfekte kosedyr til barna. Men faktum er at de færreste kaniner er spesielt glad i kos, eller å bli løftet opp. I stedet skal man sette seg ned på bakken og la dem komme til seg.

– Så hva er gleden med å ha kanin?

– Bare ha de der, se hvordan de er, det er koselig å ha de hoppende rundt. Det er et ganske fascinerende dyr når du tar deg tid til å være med dem og studere dem, sier Celine Eidesund.

Tre råd for et godt kaninliv

Boforhold: Kaniner som lever et stillesittende liv i et lite bur kan utvikle benskjørhet og forkalkningsgikt, noe som kan gi sterke smerter. De bør derfor ha en romslig utegård å bevege seg i, helst på om lag 12 kvadratmeter - rovdyrsikret og under tak. I tillegg kan man utvide uteplassen med kompostgjerder, men da under tilsyn siden katter og andre dyr kan jakte dem. Dersom kaninene skal bo ute om vinteren trenger de også et isolert kaninhus med jevn varme på 5-7 plussgrader.

Et sosialt liv: Man må sørge for at kaninen har et tilfredsstillende sosialt liv. Kaniner er sosiale dyr som er avhengig av andres selskap for både trygghet og velbehag. Alle kaniner bør ha en artsfrend, og det er spesielt viktig om kaninen bor utendørs. En enslig kanin er en ensom kanin.

Kosthold: Det er høy som er hovedmaten, 85-90 prosent av kostholdet bør bestå av høy og gress – tilsvarende kaninens egen kroppsstørrelse. Dette er avgjørende for å holde kaninen sunn og frisk, da de fleste sykdommer er resultat av uheldig kosthold. Som et supplement kan man gi en mager og fiberrik pellets, 1-2 ss per kg kanin.

(Kilde: Den store kaninboka)