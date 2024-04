OSLO: Torsdag ble Fædrelandsvennen tildelt Medienettverkets mangfoldspris 2024 på Pressens Hus i Oslo.

– Dette var stas. En fin anerkjennelse til et prosjekt vi selv setter veldig høyt, sier sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad.

Fvn Ung er et prosjekt som har som ambisjon å løfte frem de unges stemmer.

– Målet er å styrke de unges ytringsmot i den offentlige debatten. Denne prisen viser at arbeidet legges merke til, og det er vi takknemlige for, sier Ljøstad.

Takker ungdommene

Journalistene har brukt mye tid på videregående skoler for å snakke med elever og dele ut abonnementer.

– Dette var utrolig gøy! Vi setter veldig stor pris på at prosjektet får denne oppmerksomheten. En stor takk til gode kollegaer, alle som har lagt til rette for prosjektet, og ikke minst ungdommene som engasjerer seg, stiller opp og bruker abonnementet de har fått, sier journalist Erik Heimdal.

Prisen ble delt ut for første gang i 2022, og ble stiftet for å synliggjøre og hedre et mediehus, en medieleder, eller et prosjekt som gjør en forskjell, ifølge Journalisten.

– Denne prisen er først og fremst til alle de ungdommene som utgjør mangfoldet vi har i Fædrelandsvennen. De har vist Medie-Norge at unge stemmer og engasjement har kommet for å bli, sier journalist Martine Hultin Holte.

Skryt fra juryen

Juryen skriver at Fvn Ung er en gruppe som mediebransjen snakker mye om, ifølge Medier24.

«Vi er imponert over hva ung-prosjektet har fått til for å nå ut til flere unge lesere, gjennom fokus på ytringsfrihet, debattkultur og den kommersielle løsningen dette prosjektet har. Ved å jobbe systematisk mot denne lesergruppen, har også debattspalter og nyhetsfokus snudd seg mot en yngre målgruppe», skriver juryen.

Og videre:

«De har klart å få 2300 aktive abonnenter i løpet av kort tid og 4300 elever har tilgang. (…) Prosjektet ønsker også å dele sine erfaringer med resten av bransjen, noe vi synes er et flott initiativ.»