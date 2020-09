Åpner for storhandel i næringspark i Søgne

Miljøpartiets Mira Thorsen delte i formannskapet ut bøker om klimaendringene. Striden om nye forretninger utenfor by og bygdesenter går rett inn i den debatten. Høyre mener man ikke skal stenge muligheten for butikker i Lohnelier. I midten: Mette Gundersen (Ap). Foto: Kjetil Reite

Det er ikke bare Sørlandsparken som skal ha storhandel. Et flertall i formannskapet har åpnet for at også Lohnelier i gamle Søgne kommune kan bli et sted der du kan kjøpe kjøleskap og gå på hagesenteret.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn