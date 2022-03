LINDESNES: – Vi har et budsjettunderskudd på 63 millioner kroner, så her er det ikke økonomi til å ta ned prisene eller å subsidiere lokale kulturarrangører med mer enn vi alt gjør i dag.

Det sa ordfører Even Tronstad Sagebakken i en paneldebatt i Buen tirsdag.

Det var leder av Mandal Musikkråd, Alf Willy Vestergren, som hadde tatt initiativet til seansen.

Det skjer etter en intens debatt i lokalavisa Lindesnes og Fædrelandsvennen i flere måneder om leieprisene i kulturhuset som mange kulturaktører mener er for høye.

Mange fine ord

Vestergren listet i starten opp hva som ble sagt om Buen før åpningen i 2012.

Blant annet het det fra daværende kultursjef Jon Røkland i et skriv: «Her vil kulturlivet får produksjons- og visningssted for musikk, kulturskole, korps, kors, teater og mye, mye mer».

I februar uttrykte Vestergren og flere andre kulturpersonligheter skuffelse i Fædrelandsvennen over hvordan Buens drift har blitt.

Følte seg lurt

– Vi føler oss lurt av de fine ordene som ble sagt før Buen åpnet, sa de.

Frps Paul Storholt var også sterkt kritiske.

– Buen begynte som en bløff og slik har det fortsatt, mente Storholt og siktet til et mye høyere leieprisnivå enn det som ble forespeilet før kulturhuset kom.

Kultursjef Alfred Solgaard sa at kommunen ønsker debatten velkommen.

– De fleste fornøyde

– Vi har hatt rundt 1,5 millioner besøkende i Buen etter åpningen. Vi mener folk flest er fornøyde, sa han.

Vestergren hadde sjekket hvor mye Buen ble brukt av lokale arrangører i årene 2017 til 2019. Elvesalen ble brukt to ganger. Klubbscenen hadde åtte lokale artister, mens Storsalen hadde 11 lokale artister.

– Årsaken til at så få kommer hit, er leieprisen. For eksempel koster det 5000 kroner å arrangere noe på utsiden av Buen, sa han.

Kultursjefen i Arendal, Linda Sætre, var kommet for å fortelle om hvordan lokale arrangører blir subsidierte i bruken av kulturhuset. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Arendalsmodellen

Kultursjefen i Arendal, Linda Sætre, var invitert for å fortelle om den såkalte «arendalmodellen» der det hvert år gis en million kroner til lokale kulturarrangører i bruken av kulturhuset.

De får subsidiert 50 prosent av leien inkludert lyd og lys med nødvendig teknisk personell.

– Hele poenget med modellen er at kulturhuset skal være tilgjengelig for alle, sa hun.

Handler om penger

Om denne modellen sa Sagebakken at det handler om penger og prioriteringer.

– Vi bruker 4,4 prosent til kultur i denne kommunen mot 4 prosent i landsgjennomsnitt. Vi tok et enormt løft med å bygge dette kulturhuset, sa han.

Han sa samtidig at det absolutt er mer å hente for å få flere lokale aktører inn i Buen.

Må hentes annet sted

Randi Fredriksen minner også om at dette handler om økonomi. – Gir vi en slik type støtte som de har i Arendal, må pengene hentes et annet sted fra, sa hun.

Vestergren sa at dette ikke er en million ut og ingenting tilbake, det kommer mye mer tilbake i billett- og kiosksalg.

– Folk genererer folk. Slik tenker de i Arendal, det må dere også tørre å tenke her, sa han.

5000 kroner søndagsekstra

I debatten tok blant annet Kjetil Kleven ordet. I hans regnestykke dersom Mandal Guttekorps skulle arrangere noe i Buen, vil det koste 5000 kroner ekstra dersom det er en søndag.

Kjetil Kleven mente å ha et regnestykke som viser at det koster fire ganger mer for korpsene å leie i Buen enn det grunnprisen viser. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Dere politikere har sikkert hørt at grunnprisen er 11.000 kroner for lokale arrangører, men samlet vil en konsert for guttekorpset bli på 40.000 kroner, sa han.

Til dette viste Solgaard til at Buen har tilbudt korpsene gratis leie en kveld i forbindelse med byjubileet i år.

Da tok styreleder i guttekorpset, Silje Gran Aanensen, ordet. Hun sa at de kan ikke bruke Buen fordi de ikke har råd.

Kan ikke ta 250 kroner

– Vi kan ikke ta 250 kroner for en billett for da kommer ikke en familie som samtidig har drevet dugnad, sa hun.

I debatten kom ingen signaler fra politikerne om en endret prispolitikk i Buen, bortsett fra Frps Paul Storholt som mente at utgiftene i Buen som sådan må ned slik at leien kan bli billigere.