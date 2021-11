KRISTIANSAND: Det opplyser politiet onsdag ettermiddag.

Avdøde er en norsk mann i 60-årene. Han døde på sykehuset onsdag som følge av skadene han hadde.

«Politiets siste sikre observasjon av mannen er gående i Markens gate ved Dronningens gate søndag 7. november klokka 02.52. Han gikk da i retning mot sjøen. Etter dette tidspunktet har politiet ingen observasjoner av vedkommende», opplyser politiet.

Politiet etterlyser tips i saken. Mannen var 167 centimeter høy og hadde grått hår, og var iført en grønn allværsjakke da han ble funnet.

– Politiet ønsker at personer som har observert en mann ikledd en grønn allværsjakke i området mellom Markens gate og Skansen natt til søndag i tidsrommet mellom kl. 02.50 og kl. 07.45 om å kontakte politiet. Det bes også om at personer som har beveget seg langs strandpromenaden mellom Tangen og Markensgate i samme tidsrom om å kontakte politiet, sier politiadvokat Thea Hobbesland.

Aquarama

Det var søndag klokka 08 at politiet fikk melding om at det lå en skadet person ved en lekeplass i tilknytning til leilighetsbyggene på Bystranda i Kristiansand.

– Politiet har også informasjon om at to personer benyttet utendørsbassenget til Aquarama denne natten og at en annen person var i kontakt med de to som badet. Vi ber om at disse personene kontakter politiet, fordi de kan ha viktig informasjon som politiet kan benytte videre i sine undersøkelser, sier Hobbesland.

Det var i dette området personen ble funnet hardt skadet søndag morgen. Politiet etterforsker saken. Foto: Kjetil Samuelsen

Blod

Politiet har siden helgen gjennomført flere avhør i saken.

I tillegg er det gjort tekniske og taktiske undersøkelser for å avklare omstendighetene rundt hendelsen, ifølge politiadvokaten.

Mannen ble funnet bevisstløs, med synlige spor av vold i ansiktet, ifølge vitner Fædrelandsvennen snakket med.

Det skal ha vært blod på bakken.

Oppdateres.