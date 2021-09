AGDER: – Hvis du er koronasmittet og ikke har forhåndsstemt så er det en nasjonal frist på valgdagen, altså mandag 13. september, klokka 10.00 for å gi kommunen din beskjed om at du trenger hjelp for å få avlagt stemme, sier Trine Merete Vasby, valgansvarlig i Lindesnes kommune, til Fædrelandsvennen.

Er du bosatt i Lindesnes så kontakter du henne direkte på telefonnummer 97959633.

For kristiansandere er det kommunens telefonnummer 38075000 som gjelder.

I Vennesla kan man derimot møte opp i bil utenfor Venneslahallen uten å ringe først. Mer om det lenger ned i saken.

Bor du et annet sted? Sjekk din kommunes hjemmeside eller ring dem direkte.

Sykepleiere samler inn stemmer

Å dra hjem til koronasmittede er jo ikke noe man gjør helt uten videre. I Lindesnes har valgsekretariatet fått hjelp av koronateamet.

– Vi har en avtale med sykepleierne i koronateamet. De har fått valgopplæring, og de kan smittevern. De vil ta på seg smittevernutstyr og ta med valgurna og stemmesedler hjem til de koronasmittede så de får avlagt sin stemme, forteller Vasby.

Kristiansand har en sykepleier i valgteamet, og de har kjøpt inn smittevernutstyr.

– Kommuneoverlegen har hjulpet oss med å lage retningslinjer for hvordan funksjonærene skal ta imot stemme fra de som er smittet, så vi håndterer i utgangspunktet dette selv, sier Marianne Tronstad i valgsekreteriatet i Kristiansand kommune.

Hun sier at de foreløpig kun har én smittet som har bedt om å få stemme hjemmefra.

...men hva med de i karantene?

For Kristiansand og Lindesnes gjelder ordninga over alle som er satt i isolasjon fordi de er smittet.

Er man i karantene finnes en annen ordning - i alle fall dersom man kan komme seg til et valglokale uten bruk av kollektivtrafikk. Er man i karantene og avhengig av sistnevnte, må man kontakte kommunen og stemme hjemmefra.

– Velgere som er i karantene skal i utgangspunktet ta seg til et av våre 19 valglokaler selv, og avlegge sin stemme til en funksjonær utenfor valglokalet. Dersom det skulle bli veldig mange i karantene har kommunen reservert et eget lokale i tilknytning til Gimlehallen som vil rigges på kort varsel, opplyser Tronstad i Kristiansand.

– De skal heller ikke møte opp i et valglokale med masse folk i, men de kan gå ut av huset sitt. Derfor har vi et eget valglokale på rådhuset i Mandal for folk som er satt i karantene. De skal også ta kontakt med oss i kommunen for å avtale når de skal komme. Dette lokalet er også bemannet av folk fra koronateamet, sier Vasby i Lindesnes.

Stemme fra bilen i Vennesla

Vennesla har valgt en litt annen ordning enn sine naboer.

Folk som er satt i karantene eller isolasjon kan ta bilen til Venneslahallen mellom klokka 12.00 og 14.00 valgdagen. Når du er der kan du ringe 95892522, og en valgfunksjonær vil komme ut og ta imot stemmen din.

– Hva gjør man dersom man ikke har tilgang til bil?

– Vi har hatt åpent for forhåndsstemming lenge, og også gitt folk muligheten til å stemme hjemmefra dersom de ikke kommer seg til valglokalet. Den muligheten er det slutt på nå. Men hvis det skulle være en eller to som har fått korona og ikke har bil, så kan de ringe kommunen, så finner vi ei løsning, sier kommunikasjonsrådgiver Odd Inge Rønning Uleberg i Vennesla kommune til Fædrelandsvennen.