KRISTIANSAND: – Vi fikk en bekymringsmelding fra en arbeidskollega til en av de avdøde, og valgte å rykke ut, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Hans Waage.

To personer ble lørdag funnet døde på en privatadresse på Tinnheia i Kristiansand.

Én person er i tillegg kjørt til Sørlandet sykehus med ambulanse. Tilstanden til vedkommende er ukjent.

Politiet har sperret av et område på Tinnheia der to personer ble funnet døde på en adresse. Foto: Tormod Flem Vegge

Alle de tre involverte bor på denne adressen.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men slik det ser ut nå er det ikke fare for andre, sier Hans Waage til Fædrelandsvennen.

Han opplyser samtidig at det per nå er «ingen tegn til straffbar handling».

Agder politidistrikt fikk melding om hendelsen klokka 13.43. Politiet tok seg inn i boligen etter en bekymringsmelding.

Politiet gjør tekniske og taktiske undersøkelser. Foto: Tormod Flem Vegge

Politiet opplyste om hendelsen på Twitter like over klokka 16.

– Vi er på stedet for å gjøre tekniske og taktiske undersøkelser. Vi blir her utover dagen og kvelden, for å danne oss et bilde av hendelsesforløpet og etterforske saken videre, sier Waage.

Pårørende er varslet.

