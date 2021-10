KRISTIANSAND: Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte onsdag med at Medier24 og KOM24 har brutt punkt 3.3 i Vær varsom-plakaten.

Der slås det blant annet fast at «det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder», skriver fagbladet Journalisten onsdag.

Tidligere Fædrelandsvennen-redaktør, nå First House-rådgiver, Hans-Christian Vadseth klaget inn Medier24 og søsternettstedet KOM24 for artikkelen «Eksredaktør og First House-topp jobbet for Smiths Venner i lobbykampanje mot NRK».

Vadseth reagerte på at de to nettstedene omtalte at han tok kontakt med Erik Waatland, ansvarlig redaktør for både Medier24 og KOM24, for å be ham vurdere om informasjon hans oppdragsgiver ønsket, skulle brukes som grunnlag for å lage journalistikk om NRK Brennpunkts dokumentarserie «Guds utvalde».

Vadseths oppdragsgiver Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner, var en av flere menigheter som ble utsatt for kritisk journalistikk i serien, skriver Journalisten.

– Det skal være trygt å kontakte norske redaksjoner uten å risikere å bli blåst som kilde, sa PFU-leder Anne Weider Aasen i sin konklusjon.

Medier24 og KOM24 har avvist at de har brutt god presseskikk.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av klagen.