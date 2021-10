KRISTIANSAND: Det skriver VG tirsdag kveld.

Tidligere i år ble over 20 DNA-spor sendt til nye analyser. Statsadvokat Andreas Schei har tidligere uttalt at han ønsket svar på undersøkelsene før nye avhør av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. De siste ukene er begge avhørt av politiet i Oslo.

Ifølge VGs opplysninger har ikke den den nye etterforskningen av Baneheia-saken gitt nye DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene.

22 sporprøver

På oppdrag fra Gjenopptakelseskommisjonen i 2018 fant Oslo universitetssykehus (OUS) sporprøver som kunne være egnet for nye DNA-analyser.

Sykehuset kom da frem til 22 aktuelle sporprøver fra Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsens (10) hender, negler og ben. Noen av prøvene ble undersøkt i år 2000, men de fleste av dem hadde ikke blitt undersøkt med ny, moderne DNA-teknologi.

VG har fått opplyst at ingen av disse undersøkelsene har gitt en fullverdig DNA-profil eller andre former for DNA-funn som knytter 42-år gamle Kristiansen til drapene.

Avsluttende fase

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Tidligere i år fikk Kristiansen gjenopptatt saken sin. Etterforskningen av Baneheia-saken er nå i en avsluttende fase og det er ventet at påtalemyndigheten snart vil sende sin innstilling til Riksadvokaten.

Ti etterforskere i Oslo-politiet har jobbet med saken på heltid i nær et halvt år.