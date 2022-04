Vårt Land var først ute til å melde at de erfarer disse endringene i regjeringen. Senere har også kilder bekreftet dette overfor TV 2 , NRK og Aftenposten.

Selve utnevnelsen skjer i statsråd klokka 14 tirsdag, etter det NTB og flere andre medier erfarer.

Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister etter at det i helgen ble avslørt at han har hatt et upassende forhold til en ung kvinne sist han var statsråd.

Rokade

Enoksen blir ifølge lekkasjene erstattet av Bjørn Arild Gram, som siden i høst har vært kommunal- og distriktsminister. Gram har før dette bakgrunn som ordfører i Steinkjer, styreleder i KS, vararepresentant til Stortinget og statssekretær i Finansdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fyller ifølge lekkasjene plassen som kommunal- og distriktsminister etter Gram. Han har inntil nå vært finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Ny statsråder blir etter tradisjonen presentert av statsministeren på Slottsplassen etter statsråd. Deretter er det vanligvis pressekonferanse hos statsministeren, før det er nøkkeloverrekkelse i departementene.

Støre fornøyd

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa mandag kveld til NTB at regjeringen var kommet fram til en god løsning etter at Enoksen varslet at han går av.

– Jeg kan si at vi er kommet fram til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sa Støre.

Han ga uttrykk for at det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er helt samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som nå.

Enoksen er den andre statsråden som går av etter at regjeringen tiltrådte i fjor høst. I begynnelsen av mars gikk Hadia Tajik av som arbeids- og sosialminister etter avsløringer om hennes pendlerboliger.

Tajik ble erstattet av Marte Mjøs Persen (Ap), som inntil da var olje- og energiminister, mens Terje Lien Aasland (Ap) tok over som olje- og energiminister.