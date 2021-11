Kronprins Haakon har søkt Risør kommune om å rive hytta på Flatholmen, for å bygge ny.

RISØR: Kronprinsparet kjøpte hytta på Flatholmen i 2008, og har de siste årene brukt hytta regelmessig.

Etter kjøpet uttalte kronprinsparet at de ikke hadde umiddelbare planer om å oppgradere hytta, som har enkel og eldre standard.

Dagens hytte fra 1960-tallet er på 58 kvadratmeter, mens båthuset er på 13 kvadrat. Den nye hytta med anneks søkes å bli på 120 kvadratmeter, ifølge redegjørelsen fra arkitekten Snøhetta.

De mener ny hytte tar mer hensyn til omgivelsene, skriver Aust Agder Blad, som omtalte saken først.

Kronprinsparet og barna prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på sitt første møte med pressen på hytta på Flatholmen, i juli 2008. Foto: Lise Åserud

I tillegg søker man om å lage en mer brukervennlig hytte, som ikke bare kan brukes om sommeren.

Vil rive

Kronprinsparet betalte i sin tid ni millioner kroner for hytta i 2008, og 13 år senere søker de nå om å få rive både hytta og båthuset på eiendommen, for så å erstatte dette med ny hytte og et anneks.

I tillegg søker de om flytte hytta, kommer det frem i en søknad om dispensasjon til Risør kommune.

Fra søknaden. Den nye hytta er noe større en dagens hytte og er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Foto: Snøhetta Oslo AS (illustrasjon)

Hytta ligger på en flat holme, og har vann rundt seg på alle kanter. Derfor må det søkes om dispensasjon for å gjøre endringer, siden hytta – fra alle vinkler – ligger innenfor 100-metersbeltet.

Det er firmaet Snøhetta, som har forfattet søknaden på vegne av kronprinsen.

Snøhetta står som tiltakshaver og har formulert ønsket om ny hytte.

Kronprinsparet ønsker å bygge ny hytte på Flatholmen i Risør. Her er de fotografert på fylkestur i Viken i høst. Foto: Berit Roald

Tilpasset tomta

«Ny fritidsbolig er prosjektert i samme område som eksisterende fritidsbolig, og vil ikke påvirke strandsonen ytterligere enn dagens bebyggelse. Ny fritidsbolig er noe større enn eksisterende, men den er plassert lavere inn i landskapet mot en lav kolle, som gir bedre beskyttelse for vær og vind og er mindre sjenerende fra leden i skjærgården. Denne plasseringen gir den mest harmoniske utformingen i forhold til omgivelsene og er tilpasset tomtens beskaffenhet.», skriver de i søknaden.

Snøhetta mener hytta på Flatholmen bør rives, siden den er utdatert og slitt. Foto: Fra søknaden

Snøhetta skriver i sin redegjørelse at eksisterende hytte bør rives siden den er utdatert, slitt og ikke møter moderne krav når det gjelder energieffektivitet og bruk.

Ikke diskutert ferdig

Risør kommune ved enhetsleder Heidi Rødven for plan- og byggesak sier til Aust Agder Blad at de ikke har avgjort hvordan søknaden skal behandles ennå, men at den trolig vil gå på delegert myndighet, som en ordinær søknad.

– Vi har akkurat mottatt søknaden, så vi har ikke diskutert den helt ferdig internt ennå. Vi tror den vil gå på delegert myndighet, med mindre det er noe av prinsipiell art i søknaden, sier hun til avisen.