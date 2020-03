FHI snur om karanteneregler

Familiemedlemmer til personer som har reist utenfor Norden må likevel ikke holde seg hjemme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferansen fredag ettermiddag. Foto: Lise Åserud /NTB scanpix

Fredag har det vært mye forvirring rundt hvilke karanteneregler som gjelder, etter at Folkehelseinstituttet gikk ut med at dersom én person i husstanden kom hjem fra reise utenfor Norden, skulle hele husstanden i karantene.

Dette stemmer ikke, og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, beklaget fredag ettermiddag forvirringen som hadde oppstått i løpet av dagen.

De som har vært utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, må fortsatt være i hjemmekarantene i 14 dager – men ikke familiene deres, som det ble meldt tidligere på dagen.

«Lav risiko»

«Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider», skriver FHI på sine nettsider.

Det er disse tidligere rådene om karantene etter reise som gjelder:

Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene 14 dager.

Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet presiserer at de som er hjemme fra skole, barnehage og jobb, ikke er i karantene. De er hjemme for å begrense smitten i samfunnet.

Les også Regjeringen legger milliarder på bordet for å redde arbeidsplasser og bedrifter

Straffbart

Helsedirektør Bjørn Guldvog påpekte at det kan være straffbart å bryte karantenen. Med andre ord: Dersom du har vært i et land utenfor Norden og kom hjem etter 27. februar, kan du straffes for å gå på jobb.

– Så vi ber innstendig om at karantenereglene følges, sa Guldvog, ifølge Aftenposten.

Under fredagens pressekonferanse oppfordret helsedirektøren også folk om å bli hjemme, og ikke dra på hytta.

Helsedirektøren uttalte også at det er opp til hver enkelt nordmann i utlandet å vurdere om de vil dra hjem, men advarte mot at land fort kan innføre innreise- og karanteneregler og flyvninger kan bli kansellert.

Mange hyttekommuner har også bedt alle sine hyttegjester om å bli hjemme denne helgen.