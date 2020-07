Her står UP i sommer. – Det vil bli daglige kontroller flere steder

E 18 er blant veiene som prioriteres når Utrykningspolitiet skal bestemme seg for hvor de skal kontrollere. Foto: Kjartan Bjelland

UP har planen klar for å slå ned på råkjøring i sommer. Torsdag formiddag ble fjorten bilførere bøtelagt for høy hastighet på E 18 ved Dyreparken.

