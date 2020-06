30 millioner til barne­hospice: – Dette har vært så sykt krevende

Generalsekretær Natasha Pedersen (t.v) og prosjektkoordinator og nestleder Åse Michaelsen i Foreningen for barnepalliasjon. Foto: Steinar Vindsland

I revidert statsbudsjett er det slått fast at Foreningen for barnepalliasjon (FFB) skal få 30 millioner kroner årlig for å drive et barnehospice på Eg i Kristiansand.

