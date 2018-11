480 000 kroner til skolebibliotek i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Vi ser for oss at dette kan løfte bibliotekene og gjøre dem mer relevante for elevene. Dette handler om å skape leselyst og lesemestring, sier Renate Hægeland, gruppeleder i Kristiansand Høyre.

Hun ser for seg at pengene kan brukes til å enten ansette en person til å drive med utvikling, eller til å utvikle de lærerne som har ansvar for bibliotekene i dag.

14 millioner på landsbasis

27 skolebibliotek over hele landet har fått tilskudd på til sammen 14 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet går til kommuner som har en plan for hvordan skolebibliotekene kan brukes i opplæring og hvordan de kan bli en varig del av skolens pedagogiske virksomhet.

Hægeland mener skolebibliotekene spiller en viktig rolle i dagens mediehverdag.

– I dag blir barn og unge eksponert for utrolig store mengder informasjon. Mye av det kommer via skjerm, og mye av informasjonen kommer i bruddstykker. Da lærer de seg kun å lese korte meldinger, og mister evnen til å sette seg inn i større sammenhenger, sier hun.

Eksakt hvilke skoler som får nytte av pengene er ikke klart ennå, men Hægeland tror potten vil gagne alle skolebibliotekene i kommunen. Ifølge Kunnskapsdepartementet vil prosjekter rettet mot 1.- 7. trinn bli prioritert, men de inkluderer ofte også ungdomstrinnet.

Kjartan Bjelland

– Tar rollen på alvor

Emma Lind i Kristiansand Venstre er positiv til støtten.

– Bibliotekene har en spesielt viktig rolle med tanke på demokrati, dannelse og fellesskap. Tilgang til kunnskap tidlig er veldig viktig for å danne fellesskap, bedre dialog og debatt, mener hun.

Hun roser bibliotekene for å skape et inkluderende lavterskeltilbud.

– Disse midlene vil styrke denne innsatsen, og da særlig mot barn og ungdom, sier Lind.

– Bibliotekene er en viktig institusjon i Norge, og det er ikke lenge siden jeg selv hadde gleden av å bruke skolebibliotekene. Det er en viktig og utforskende del av det å gå på skolen, supplerer Andreas Landmark, gruppeleder for SV i Kristiansand bystyre.

Kjetil Reite

Tre Agder-kommuner

Agder-kommunene Kristiansand, Lindesnes og Gjerstad får støtte fra Kunnskapsdepartementet. Gjerstad kommune får 350 000 kroner, Kristiansand kommune får 479 440 kroner og Lindesnes troner på topp med 728 000 kroner.

– Gode skolebibliotek med dyktige ansatte kan gjøre barna mer nysgjerrige på bøker og mer glade i å lese. Skolebibliotekene er også inkluderende møteplasser som bidrar til god integrering. Jeg er glad for at vi gir skolebibliotekene et løft, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Totalt søkte 45 kommuner om støtte, men kun 27 fikk støtte i år.