- Vi klamrer oss til håpet om at hun er i live, og at hun blir satt fri

SISTE: Det sørafrikanske politiet opplyser i 08-tiden fredag at det ikke er noe nytt.

– Søket er i gang. I dag leter vi både fra land og med båt. Politiet har hentet inn hjelp fra frivillige organisasjoner, som vil delta i letingen, opplyser Notuku i politiet i Sedgefield til Aftenbladet.

– Et sjokk

Torsdag kveld snakket Aftenbladet med Maries far, Atle Østbø:

– Når fikk du meldingen om at datteren din, Marie, var savnet?

– Vi fikk en melding på Messenger på Facebook onsdag kveld ved halv åttetiden fra en venninne hun reiste sammen med. Det var søsteren Helene som først fikk vite at Marie var savnet.

– Hvordan reagerte du?

– Det var et sjokk. Først trodde vi at hun bare var kommet bort fra reisefølget hun var sammen med, en gruppe på 10 personer, men etter hvert forsto vi at det var mer alvorlig, sier han.

– Hvordan har dere det nå?

– Vi har det ikke godt, sier Atle Østbø, og datteren Helene som sitter ved hans side under hele intervjuet.

– Tiden har stått stille, jeg føler at vi er i en boble når vi ikke vet noe om Marie.

Atle Østbø ble kontaktet av redningstjenesten i området der datteren er savnet seinere på kvelden. I 23.00-tiden begynte det å gå opp for meg at dette er virkelig alvorlig, sier han.

– Hvilke teorier jobbes det nå ut fra?

– Utelukket at hun har gått seg bort

– Hun ble sist sett onsdag kveld på stranden i Sedgefield - hundre meter fra der hun bodde. Det var fri sikt til hotellet, så det er utelukket at hun kan ha gått seg bort, sier han.

– De hadde gått tur på stranden. Det ble dårlig vær og de andre gikk tilbake til hotellet, men Marie skal ha blitt igjen for å ta bilder. Da de andre studentene gikk til middag en halvtime senere, var Marie ikke kommet. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, sier far Atle Østbø til Aftenbladet.

Privat

Fant sko, caps og mobil

– Det er to teorier som er aktuelle. Den ene er at hun har lagt igjen sko, mobil og en caps igjen på stranden for å ta et bad, men det er lite sannsynlig for hun ville aldri badet med fotoapparatet hun nettopp hadde kjøpt. Den andre teorien er at hun ikke har forlatt området frivillig.

– Det er mest sannsynlig at hun er overfalt og at noen har tatt henne med seg. Vi klamrer oss til håpet om at hun er i live, og at hun blir satt fri, sier han.

Kom til Sør-Afrika mandag

Hun studerer statsvitenskap i Toulouse og var på tur med en gruppe internasjonale studenter på en ferietur som skulle vare i seks dager. De kom til Sør-Afrika mandag.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Politi, kystvakt og sivile er i gang med en stor leteaksjon etter den norske studenten. Ifølge den sørafrikanske kystvakten NSRI, ble kvinnen sist sett omkring klokken 19.00 onsdag, på stranden i Sedgefield som ligger mellom Port Elisabeth og Cape Town. Hun hadde på seg blå dongeribukse og en hvit topp.

– Vi leter på land og i vannet og vi har funnet et par sko som sannsynligvis tilhører den savnede kvinnen, sier Malcom Poije det sørafrikanske politiet til VG.

– Tror hun er overfalt

Østbø hadde kontakt med datteren dagen før hun forsvant. Han forteller at Marie jevnlig har sendt bilder på Messenger av steder hun hadde vært.

– Hun var virkelig lykkelig der, sier Østbø.

– Da de fant mobilen hennes tenkte jeg at de ikke har noe å spore henne etter lenger.

Reisevant

Datteren er reisevant og har de siste månedene både vært i London, Sveits og nå Sør-Afrika. Hun studerte ett år ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og fikk en utvekslingsplass i den franske byen Toulouse for ett år. Hun var i ferd med å avslutte oppholdet der, og skulle komme hjem i mai. Så skulle hun fortsette studiene i Kristiansand.

Ambassaden i kontakt med lokale myndigheter

Frode Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier til Aftenposten at de er kjent med at en norsk borger skal være savnet i Sør-Afrika.

– Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til pårørende, sier Andersen.