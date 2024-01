– Jeg skjønte ikke bæret, sier Dag Bjørn Jensen.

73-åringen bor i en bygård i sentrum av Arendal. Onsdag formiddag hørte han bråk fra terrassen sin.

– Jeg hørte leven. Det viste seg at det var et rådyr som hadde kavet seg opp på terrassen og som slo på vinduene, forteller Jensen.

– Stusset litt

Politiet opplyste at de fikk en telefon om hendelsen klokka 09.55.

– Det ringte en kar som bor i Arendal sentrum. Han hadde oppdaget et rådyr på terrassen sin. Det er ikke så uvanlig. Men da vi hørte at mannen bodde i fjerde etasje, så stusset vi litt, sier Knut Odde, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Vil ikke skremme det

Dag Bjørn Jensen ble ganske så overrasket da han oppdaget rådyret. Foto: Ernest Boswarva

Dag Bjørn Jensen var onsdag formiddag engstelig for å forstyrre rådyret, i frykt for at det skulle falle ned.

– Jeg tør ikke gå ut på verandaen, for da kan det jo få panikk og hoppe ned fire etasjer, sier han.

– Hvordan har rådyret kommet seg opp på balkongen?

– Det er en rømningsvei, ei slags bro, knyttet til balkongrekka. Den går opp i lia. Rådyret har trolig kommet seg opp på rømningsveien via en skråning.

Gjemte seg

– Hva tenkte du da du så rådyret?

– Jeg skjønte ikke bæret. Hvem tenker vel på å møte på et rådyr på terrassen når man bor i fjerde etasje?

Jensen håper at rådyret klarer å finne veien tilbake til naturen.

Da vi var i samtale med 73-åringen, antok han at rådyret gjemte seg bak ei bu på terrassen.

Viltnemnda er onsdag formiddag tilkalt for å bistå. Politiet har også rykket ut til stedet.

Saken oppdateres.