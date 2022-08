11 år gamle Herman Thrane Solstad topper nå Døds Federations rangering over verdens beste dødsere.

Sist helg dødset han foran et folkehav på 7000–8000 mennesker under Sup & Stup i Lillesand.

Der endte han på fjerdeplass, noe som førte ham opp på 230 poeng totalt denne sesongen, hvilket er flest av samtlige i den norsdominerte konkurranseformen.

Lillesands-Posten skrev først om topprangeringen.

For mor, Kristin Thrane Løvoll, er det hele nesten litt overveldende.

– Det er jo veldig artig. Spinnvilt. Han gjør jo bare det han synes er gøy, forteller hun til avisa.

Thrane Solstad bor i Oslo.