Saken oppdateres

For omtrent ett år siden sendte den daværende regjeringen et lovforslag om forbud mot konverteringstilbud på høring.

Den gang var Anette Trettebergstuen (Ap), nåværende kultur- og likestillingsminister, ikke fornøyd med forslaget. Da var hun familie- og kulturpolitisk talsperson for partiet.

I dag legger hun og regjeringen frem et nytt forbud mot konverteringsterapi. I 2021 lovet hun også at Ap ville gå lenger med forbudet om de kom i regjering.

– I dag tar vi et nytt, stort og viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

Regjeringen vil innføre en straff fra ett til tre års fengsel for personer som prøver å få noen til å skifte, fornekte eller undertrykke sin seksuelle identitet på en måte som kan være skadelig.

Forbyr reklame

Hvis forslaget blir vedtatt blir det også straffbart å reklamere for konverteringsterapi.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Det er en krenkelse i seg selv å få sånne henvendelser. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren i en pressemelding.

Går lenger enn Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringens lovforslag innebar blant annet konverteringsforbud kun for barn. Det var usikkert om denne grensen skulle være på 16 eller 18 år.

Konverteringsterapi for voksne skulle også kreve et reelt samtykke.

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp, uttalte statsminister Erna Solberg.

Hun erkjente at arbeidet ikke var lett.

– Vi ville forby den skadelige praksisen konverteringsterapi er, og derfor har vi gått mye lenger enn Solberg-regjeringen. Det er stor forskjell på å regulere, som Solberg-regjeringen ville, og å forby, sier Trettebergstuen.