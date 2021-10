Forrige uke ble Baneheia-dømte Jan Helge Andersen (40) avhørt som vitne i den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Nå har også Viggo Kristiansen vært i avhør. Avhøret gikk over to dager, fredag forrige uke og i dag, mandag, ifølge VG.

– Jeg kan bekrefte at det også er gjennomført avhør med Viggo Kristiansen, men jeg har ingen kommentarer utover det, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Løslatt

Viggo Kristiansen (42) fikk gjenopptatt sin del av Baneheia-saken i vinter. Oslo-politiet leder den nye etterforskingen.

I 2000 ble åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen funnet voldtatt og drept i turområdet Baneheia.

I februar i år ble saken gjenopptatt, og i juni ble Viggo Kristiansen løslatt etter å ha sonet nær 21 år i fengsel. Kristiansen har hele veien hevdet sin uskyld, mens Jan Helge Andersen har pekt ham ut som hovedmann og initiativtaker.

Avgjørelse i høst

Jan Helge Andersen har overfor Fædrelandsvennen fastholdt at han har fortalt sannheten og ikke var alene om ugjerningene i Baneheia i mai 2000.

Påtalemyndigheten har varslet en påtaleavgjørelse i høst.

– Det gjelder fortsatt, men det er med forbehold om at det ikke er mer etterforskning av betydning som gjenstår. En del etterforskning har tatt lengre tid enn vi hadde sett for oss på forhånd, så her ligger det en usikkerhet, opplyste Schei til Fædrelandsvennen i begynnelsen av oktober.