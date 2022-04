For første gang opplevde Stavanger universitetssjukehus at et barn under ett år ble alvorlig sykt av korona.

Paret Kjartan Omdal Bredal og Caroline Nordahl har begge vært svært forsiktige gjennom to år med koronapandemi.

De har fulgt smittevernregler og hatt på seg munnbind.

Som mange andre har de hatt følelsen av at pandemien ikke lenger preger livene deres like mye.

Men så opplevde de noe som rammer svært, svært få: Datteren deres på knappe tre måneder ble alvorlig syk av korona.

– Det var en traumatisk opplevelse, sier Kjartan.

Om infeksjonen kan føre til senvirkninger, er begge spent på. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

Sendt til isolat

Familien bor i en lun leilighet i andre etasje i Kannik. Begge jobber i helsesektoren, og de har vært tre under taket i drøye tre måneder.

Lørdag forrige uke oppdager de at noe er annerledes. Som sykepleier kjenner Caroline fort igjen det som er hosteanfall hos datteren.

De tar først turen til legevakten, men blir videresendt til barneavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Det tas en rekke tester – ingen slår ut positivt. Heller ikke covid-19.

Men hun skrives ikke ut enda, og de blir på sykehuset.

Tirsdag er Kjartan nede i ansattkantinen for å kjøpe lunsj. Han får en telefon fra Caroline. De har tatt en ny testrunde, og koronatesten er slått ut positiv.

Han løper opp, og så «går ting fort». Datteren må overføres til isolatenhet på intensivavdelingen.

– Det var vonde dager, sier mor Caroline Nordahl. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

– Redd for hvor langt det skal gå

I løpet av den neste dagen tester også begge foreldrene positivt for korona.

Mor Caroline beskriver det som vonde dager.

– Man er jo på et vis redd for hvor langt dette skal gå, spesielt for meg som forstår fagspråket, sier hun.

– Man vet at de kan få en ny infeksjon, som vil gjøre situasjonen enda farligere, legger hun til.

Da intensivavdelingen fikk inn babyen til Caroline og Kjartan, gjorde de ulike sjekker for å avgjøre hvilken behandling som skulle gis.

Det ble klart at covid-infeksjonen ga pustevansker, og at barnet trengte mer pustestøtte, fordi barnet ble slitent, ifølge overlege Hilde Bakka Lobekk.

Lite effektiv pustemaskin

Natt til onsdag får Kjartan en telefon. Datteren har utviklet feber over 39 grader, og han kommer seg til sykehuset med en gang.

På intensiven prøver de forskjellige behandlingsmetoder.

– Vi brukte noe som kalles highflow, som altså er en type nesepronger som kontinuerlig sender luft via nesen, sier overlege Lobekk.

Dagene på sykehuset «gikk litt i ett», forteller foreldrene. Foto: Privat

Det ble også forsøkt å koble barnet på en såkalt CPAP. Denne fungerer ved at man tar på en maske, der apparatet blåser luft inn munn og nese, forklarer Lobekk.

CPAP er ett «hakk» over highflow, som altså brukes når det trengs mer hjelp.

– Å ligge med en slik maske kan være ubehagelig, spesielt for et barn, og derfor motsetter de seg noen ganger dette, sier overlegen.

I tillegg hadde spedbarnet i dette tilfellet et rør inn nesen for å få næring, som gjorde at det oppsto noe lekkasje fra masken.

Dermed fikk ikke CPAP helt god effekt, og barnet ble satt tilbake til highflow, som viste seg å være tilstrekkelig i dette tilfellet.

Overlege Lobekk og intensivsykepleier Anne Sissel Dyrstad viser frem highflow-utstyr på et av rommene på intensivavdelingen. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

– Fallhøyden er stor

I en periode kunne ingen slå fast om problemene var livstruende eller ei.

Foreldrene trekker frem hvordan respiratorutstyret ligger klart ved siden av til enhver tid, som en slags påminnelse på hva som kan skje.

– Jeg er mor selv, og kan godt forstå at det er skummelt å se barnet sitt i en slik situasjon. Det er vår jobb å trygge, men også å være ærlige, sier Lobekk.

Hun forteller at de har «respekt» for alle pasienter som kommer inn, men at barn gir noen ekstra faktorer å tenke på.

– Fallhøyden er stor, men vi er godt trente på dette, og har øvd masse på slike scenarioer, forklarer overlegen.

Intensivsykepleier Dyrstad forklarer at det er ekstra krevende å behandle barn i denne alderen, men at de er glade for at det gikk godt. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Berømmer sykehuset

Fredag kom beskjeden om at det kom til å gå helt fint, og søndag ble familien skrevet ut av sykehuset.

Mellom onsdag og fredag sier begge seg enige i at ting «gikk i ett», og svært fort.

– Jeg vil berømme de ansatte på intensivavdelingen og behandlingen de ga på sykehuset. De tok det alvorlig, sier Kjartan.

Caroline nikker, og trekker frem at de som foreldre ble involvert.

– På måten de involverte oss fikk vi litt følelsen av kontroll. I tillegg er det ingen som kjenner et barn som sine foreldre, så det var godt å få hjelpe å tolke henne, sier Caroline.

Begge foreldrene jobber selv innenfor helsefeltet. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

Ifølge Lobekk ved SUS var symptomene omtrent helt like som barn som har blitt lagt inn på sykehuset med RS-virus.

Men hvorfor datteren i det hele tatt skulle bli syk nok til å trenge denne behandlingen, lurer de fortsatt på.

– Hun har ingen underliggende sykdommer, og begge vi foreldre er trippelvaksinert, sier Kjartan.

Siden noe av vaksinasjonen ble gjennomført i svangerskapet, får mor høyere grad av antistoffer mot korona, som også overføres til barnet.

Vaksinasjon av mor i svangerskapet er dermed også for det nyfødte barnet, ifølge Margrethe Greve-Isdahl, som er overlege hos Folkehelseinstituttet og spesialist i barnesykdommer.

– Svært få

– Gjennom pandemien har svært få barn blitt lagt inn på sykehus på grunn av covid-19, skriver overlegen i en e-post.

Barn under ett år utgjør rundt halvparten av disse innleggelsene. Dette fordi de tåler feber og infeksjoner dårligere enn de som er eldre.

– Men også fordi det skal være en lav terskel for innleggelse siden det kan være vanskelig å vurdere alvorlighetsgrad, skriver Greve-Isdahl.

Av barn som har blitt lagt inn, sier hun at ytterligere «svært få» har trengt intensivbehandling.

Andre sykdommer er mer alvorlige for barn. Tallene for innlagte barn på grunn av covid-19 gjennom hele pandemien er om lag 15 prosent av det som ble sett for RS-virus under utbruddet høsten 2021 alene, ifølge overlegen.