KRISTIANSAND: Døvik fikk levert oppsigelsen på døra hjemme fredag for en uke siden. Styret i Returkraft var først ordknappe om årsaken, men har siden åpnet opp.

Onsdag valgte styret å gi Agderposten innsyn i oppsigelsesbrevet. Fædrelandsvennen mottok brevet uoppfordret samtidig.

Døviks advokat, Ståle Myhre, reagerte kraftig på offentliggjøringen, som han mente brøt med «grunnleggende regler både i arbeidsmiljøloven, regler om personvern og GDPR». Styreleder Lars Petter Maltby avviste påstanden.

Fædrelandsvennen har bedt flere jurister med kompetanse på arbeidsrett og offentlighetsloven om å vurdere offentliggjøringen.

– Myhre tar feil

Advokat Sigrun Sagedahl avviser at offentliggjøringen bryter med lover og regler.

– Myhre tar feil. Som direktør i en offentlig eid virksomhet så skal man ivareta allmennhetens interesser, og tillit er da helt sentralt. Det er derfor av interesse for offentligheten å få vite hvordan en ansatt i en høy stilling som dette har utført sitt arbeid, eller på hvilke vilkår et arbeidsforhold avsluttes, skriver Sagedahl i en epost til Fædrelandsvennen.

Sagedahl er leder for faggruppen for arbeidsrett i Projure Advokatfirma i Stavanger. Hun jobber med tvister i offentlige og private bedrifter og har møterett i Høyesterett.

Sagedahl var ikke kjent med saken før Fædrelandsvennen tok kontakt, men har fått tilsendt denne artikkelen hvor hele brevet gjengis.

Hun mener det var «formelt riktig» å gi Agderposten innsyn, og synes heller ikke det er særlig problematisk at brevet ble sendt uoppfordret til Fædrelandsvennen.

– Om det var nødvendig eller om styret her opptrådte unødig konfliktskapende er et spørsmål som jeg ikke har grunnlag for å vurdere. Jeg kjenner ikke saken tilstrekkelig, skriver Sagedahl.

Fastholder kritikken

Ståle Myhre fastholder sitt syn etter å ha hørt Sagedahls konklusjon.

– Dette er et aksjeselskap. Det er ikke eid direkte av kommunene, men via kommunenes avfallsselskap, sier Myhre.

Returkraft AS er eid av seks renovasjonsselskap. Største eier er Avfall Sør AS, hvor Kristiansand kommune og Vennesla kommune eier 100 prosent av aksjene.

Forbrenningsanlegget får betalt for behandling av husholdningsavfall gjennom renovasjonsavgiften, men tjener også penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Myhre mener Returkraft ikke er «direkte omfattet» av offentlighetsloven, som gir allmennheten rett til innsyn i offentlige virksomheter.

– Virksomheten drives i konkurranse med tilsvarende private virksomheter. Dermed kommer ikke offentlighetsloven direkte til anvendelse, sier Myhre.

Han mener det hadde vært greit av styret å gi en generell beskrivelse av årsaken til oppsigelsen, men ikke hele oppsigelsesbrevet.

– I brevet framgår en rekke detaljer, også om andre forhold enn administrerende direktør. Dette er også del av bruddet. Det gjengis detaljer som igjen fort viser til andre personer i virksomhetene. Selv om de ikke blir navngitt, er det ikke så vanskelig å finne ut hvem disse er, sier Myhre.

Ansvar for ansatte

Arbeidsrettsadvokat Henning M. Heitmann, partner i SANDS Advokatfirma, mener offentliggjøringen av avskjedsbrevet kan være innenfor loven, gitt at Returkraft anses som en offentlig bedrift.

– Det som står i brevet er beskrivelse av hva styret legger til grunn han har gjort i arbeidet og det er ikke utenforliggende karakteristikker. Hvis dette regnes som kommunal forvaltning, så er det tvilsomt at det er brudd på taushetsplikten å offentliggjøre dokumentet, sier Heitmann.

Han viser til at allmennheten har legitim interesse av debatt og kontroll i saker om offentlig pengebruk, men at offentlige bedrifter også har et ansvar for å ikke utlevere sine ansatte utover det som er nødvendig.

– Også offentlige arbeidsgivere skal beskytte ansattes personlige integritet så langt som det er rimelig. Men, ofte er nok forventningen til taushetsplikt større enn det er klart rettslig grunnlag for, sier Heitmann.

Han er kritisk til at styret sendte brevet uoppfordret til Fædrelandsvennen.

– Der tenker jeg styreleder gikk for langt. Å aktivt sende ut et oppsigelsbrev med begrunnelser på den måten får karakter av avstraffelse, sier Heitmann.

– Uhørt i privat bedrift

Han mener det ville vært uhørt å dele et slikt brev i en privat bedrift.

– I et privat arbeidsforhold, hvor det i hovedsak bare er hensynet til arbeidsgiver og arbeidstaker som har legitimt vern, står derfor taushetsplikten sterkt og det ville være uhørt å utlevere et oppsigelsesbrev med en slik begrunnelse som er omtalt i denne saken, sier Heitmann.

Sigrun Sagedahl i Projure er ikke like bombastisk.

– I privat virksomhet er det klar tradisjon for ikke å gå ut med bakgrunnen for eventuelle oppsigelser eller inngåtte sluttavtaler. Men også her tenker jeg det kan være rettslig grunnlag for å omtale bakgrunnen offentlig, litt avhengig av grunnlaget for oppsigelsen, type selskap og ikke minst stillingsnivå, sier Sagedahl.