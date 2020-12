Svindlet for 8 mill. – mente banken skulle dekke tapet

Via Søgne og Greipstad Sparebank overførte en kunde nær åtte millioner kroner for å kjøpe kryptovaluta. Da det viste seg å være svindel, mente mannen banken skulle dekket tapet. Men det går ikke Finansklagenemnda med på. Foto: Tore André Baardsen

En kunde til Søgne og Greipstad Sparebank ble svindlet for nær åtte millioner kroner i et forsøk på å kjøpe kryptovaluta. Da han oppdaget at han ble svindlet, ville han ha pengene tilbake fra banken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn