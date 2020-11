Lukker kommunegrenser og stenger restauranter

Hjørring kommune, der Hirtshals ligger, er et av stedene som er omfattet av de nye, strenge reglene. Foto: Jacob J. Buchard

I syv nordjyske kommuner blir det innført ekstra strenge krav for å hindre at koronasmitten sprer seg. Bakgrunnen er at en mutert versjon av viruset har spredt seg fra minkfarmer.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn