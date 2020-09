Dømt til fengsel: Sjalu eks-kjæreste tente fyr på kjeller­leilighet

Kristiansand tingrett har dømt mannen til to års fengsel. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

En 38-åring er dømt til to års fengsel for å ha satt fyr på en kjellerleilighet. Tre voksne og to barn befant seg i bygget.

