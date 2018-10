– Vi trenger ikke å bli stuet bort på aldershjem selv om vi passerer 70–80 år

To dager i uka jobber en gjeng pensjonister på Biltema i Kristiansand. Over 8000 pensjonister er i arbeid på Sørlandet, ifølge SSB. Arbeidstakere over 70 år vil trolig bli en større del av arbeidslivet i tiden framover, ifølge forsker.