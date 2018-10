Sterke reaksjoner på Solbergs angrep på Hareide

– Jeg synes dette er en utidig innblanding nå når Knut Arild og partiet innstendig har bedt om at vi må få eie denne prosessen selv, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

– Det er et tankekors at de sterkeste meningene kommer fra den ene siden, og spesielt fra det største partiet på den ene siden, mens det største partiet på den andre siden har vist respekt for prosessen vi er inne i, legger han til.

Bekkevold fra Telemark har flagget støtte til Hareide, som ønsker å gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Solberg sier i et intervju med DN at Hareide bidrar til å polarisere debatten når han «inviterer til en diskusjon om anstendig og ikke anstendig».

– Den er det ganske mange på vår side av politikken som reagerer på. Jeg mener at det norske samfunnet er blitt varmere på disse årene for utsatte grupper, fordi vi har et pragmatisk forhold til løsninger, sier Solberg.

Hun mener KrFs snuoperasjon kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– Mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati. Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt, sier statsministeren.