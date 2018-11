Frykter fritt skolevalg: – Det vil føre til at flere dropper ut

VENNESLA: – Jo friere valg de flinkeste har, jo mer tvungen blir plasseringen av de skolesvake. Det vil bety lange reiseveier for allerede lite motiverte elever, og det vil føre til at flere dropper ut, sier Thorkild Haus.

Han er inne i sitt 22. år som rektor ved Vennesla videregående skole, og er svært opptatt av å få flest mulig elever gjennom et videregående utdanningsløp. Det frykter han blir vanskeligere dersom fylkeskommunen går inn for fritt skolevalg.

– En skolesvak elev som bor på Tømmerstø kommer kanskje ikke inn noe sted i byen. Da må han til Vennesla eller Mandal. Det vil innebære en time eller halvannen reisetid, sier Haus.

– De flinkeste klarer seg uansett. Det er ikke dem jeg er bekymret for. Men for oss som samfunn er det kjempeviktig at flest mulig av elevene klarer å gjennomføre et utdanningsløp, legger han til.

Tre alternativer

Før aust og vest smeltes sammen til ett fylke 1. januar 2020, og nye Agder fylkeskommune oppstår, skal man enes om en felles inntaksmodell for videregående opplæring.

Tre alternativer er ute på høring:

Alternativ A: Nærskoleprinsippet. Dette innebærer et karakterbasert inntak, men hvor man får ekstra poeng når man søker på sin nærskole. Høringsutkastet sier ikke noe om hvor mye nærskolepoeng hver elev får.

Dette innebærer et karakterbasert inntak, men hvor man får ekstra poeng når man søker på sin nærskole. Høringsutkastet sier ikke noe om hvor mye nærskolepoeng hver elev får. Alternativ B: Inntaksregioner. Søkerne skal søke på skoler i sin region. Dersom man søker på et tilbud som ikke finnes i sin region, kan kan søke på alle skoler i fylket som har det tilbudet.

Søkerne skal søke på skoler i sin region. Dersom man søker på et tilbud som ikke finnes i sin region, kan kan søke på alle skoler i fylket som har det tilbudet. Alternativ C: Karakterbasert inntak. Dette alternativet betyr fritt skolevalg. Alle elever kan søke hvor som helst i Agder. Karakterene avgjør om man kommer inn.

Saken skal behandles i Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune 10. desember, i Fylkestinget dagen etter, før den avgjøres i Fellesnemda i februar.

A- og B-skoler?

Den mangeårige rektoren frykter også at et rent karakterbaser inntak vil kunne føre til at man får A- og B-skoler i Agder.

– Kristiansand har allerede nesten fulle skoler. De vil virke som en magnet på de skoleflinke i kommunene rundt, og skolesvake i byen vil ikke få plass i sin hjemkommune. Vi vil da få opp mange av de skolesvake, sier Haus.

Han mener det samme kan skje andre steder i regionen. At byene med størst skoler virker som magneter og trekker skoleflinke elever fra områdene rundt, mens resten havner på «randskoler» lenger ute i distriktene.

– Dette vil føre til at vi får A- og B-skoler, mener rektoren.

Setesdal-rektor ser faren

Haus synspunkt får støtte fra rektor Birgit Attestog på den videregående skolen i Setesdal.

Arkiv

– Mange skoleflinke vil oppleve det som lukrativt å komme til byen. Men jeg ser en fare i dette. Det beste for alle skolene er å ha en sammensatt elevmasse, for man må leve og forholde seg til alle typer mennesker hele livet, sier hun.

Hun håper politikerne går for nærskoleprinsippet.

– Jeg mener at nærskoleprinsippet er best. Det er viktig for oss i utkantene å beholde skolene våre, og det er det beste for Agder-skolen totalt sett. Folk må ikke tvinges bort fra hjemmene sine for å få en utdannelse, legger hun til.

Skeptiske også i byen

Rektor Morten Torkelsen ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand synes også at nærskoleprinsippet er det man bør gå for. Selv om hans skole antagelig vil få mange skoleflinke elever ved et fritt skolevalg, er han skeptisk.

Arkiv

– Jeg har tidligere jobbet på en videregående skole i Rogaland. Der er det rent karakterbasert inntak. Der er det elever som må si ha det til kameratgjengen og reise forbi tre-fire skoler før de kommer inn på den femte. Sånn ønsker vi ikke å ha det i Agder. Lang reisevei kan være demotiverende, og det tjener ikke elevene på, sier han.

Han forstår at spesielt skolene som ligger lenger inn i landet frykter denne ordningen.

– Det kan bli lang reisevei fra innlandet og ut til skolene i byene. Det slipper vi i stor grad om man går for nærskoleprinsippet, forklarer Torkelsen.

Fylkesutdanningssjefen forstår bekymringen

Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge, sier til Fædrelandsvennen at han ikke har konkludert på hvilket alternativ han mener er best ennå.

Reidar Kollstad

– Nå har vi sendt tre forslag på høring, og skal lese gjennom alle innspillene som kommer. To av forslagene er kjent, mens nærskoleprinsippet er en modell vi har utviklet selv, sier Hauge.

Han sier derimot at han forstår Vennesla-rektorens bekymring over forslaget om et rent karakterbasert inntak.

– Det vil medføre at noen elever kan risikere å få et tilbud lenger borte enn de ønsker. På en annen side er det en fordel for de med gode karakterer, for de kan da velge hvor de ønsker å gå. Randskolene kan i større grad oppleve at elever søker seg bort til andre, mer sentrale skoler. Det er fordeler og ulemper med alle tre alternativene, sier Hauge.

Kritisk for Vennesla VGS

Venndølen Thorkild Haus frykter at skolen han selv leder kan lide uansett hvilket av de tre forslagene som blir vedtatt.

I dag er tre fjerdedeler av skolens elever fra Vennesla eller Iveland. Resten kommer stort sett fra Mosby og Strai - samt noen fra mindre bygder som Steinsland og Engesland i Birkenes.

I nærskoleprinsippet vil Strai og Mosby få mer poeng om de søker seg til byen enn om de søker seg til Vennesla, hvor disse elevene går i dag.

I forslaget til inntaksregioner, som er mest lik dagens ordning, har man kuttet ut at elever fra Mosby og Strai skal til Vennesla. Dermed vil elevtallet i Vennesla antagelig synke med om lag 25 prosent.

– Vi har plass til flere elever på skolen nå. Men så vet vi at det er færre tiendeklassinger i Kristiansandsregionen de neste to årene. Å miste de fra Mosby, Strai og andre bygder i tillegg vil føre til at vi får flere halve klasser og må spare penger. Det betyr et dårligere tilbud til elevene, forklarer Haus.

– Dette kan være kritisk for oss, avslutter han.