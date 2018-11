Først i Black Friday-køen på Sørlandssenteret

KRISTIANSAND: – Jeg er her for å vinne premier og for å få meg et headset, forteller Hamid Pettersen (18).

Lange rekker med gjerder skal sørge for at kundene kan entre den nyeste delen av Sørlandssenteret klokka 07.00 fredag morgen – på en forsvarlig måte.

Først i køen

18-åringen er først i køen.

– Jeg skal først innom Power-butikken. Men jeg er her også for å bli med på trekningen av flere gavekort klokka 05.30, sier Pettersen.

Tormod Flem Vegge

Kan vinne 10.000 kroner

Klokka 23.30 registrerte Fædrelandsvennen ti personer i køen.

Paret Lars Erik Nettum (24) og Charlotte Nettum (22) var to av dem.

– Jeg er hovedsakelig her på grunn av muligheten til å vinne ett av gavekortene på 10.000 kroner, forteller Lars Erik Nettum.

– Hvordan fungerer det?

– Alle får ett lodd når de ankommer, og så trekkes det.

– Tror du at dere vinner?

– Det er lov å håpe. Siden vi er to, så har vi jo dobbel så stor sjanse. Så får vi satse på at det ikke kommer så mange folk før klokka 05.30. Jo færre folk, jo større sjanser er det for oss å vinne.

– Har du planer om å handle noe?

– Jeg har en del julegaver som jeg må få unna, så det kan jeg handle.

Sikret seg varer i fjor

24-åringen var også på plass i køen i fjor. Da sikret han seg en Playstation 4 og en TV for totalt 1500 kroner.

– Det er mye kaldere i år enn i fjor, bemerker Nettum, som håper at han klarer å få sove litt i stolen sin.

Ellers vil tiden gå med til prating og å se serier på mobilen.