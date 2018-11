KRISTIANSAND: Snarere er det produsentene på motsatt side av Skagerrak som er hovedkonkurrenten.

– De har enklere driftsforhold i Danmark og kan produsere større kvanta. Men så må de også hogges tidligere, sier juletreprodusent Johannes Løvland fra Gyland til Fædrelandsvennen.

Kortreiste juletrær er deres geskjeft, 1500 trær i året for Løvlands del.

– Trenden har snudd

– Men hva med plasttrær?

– Jeg bekymrer meg ikke så mye for plast, folk snakker så mye negativt om det, mener produsent Rune Hansen fra Laudal, som leverer rundt 1000 i året.

– Mitt inntrykk er at trenden har snudd. Folk kommer tilbake til oss og sier at i år måtte de ha et ekte tre igjen, sier Løvland.

Hansen og Løvland vant hver sin kåring da de 52 produsentene i Agder Juletre var invitert til å stille ut sine aller flotteste eksemplarer i Rådhuskvartalet i Kristiansand.

Vegard Damsgaard

Det har vært mange skeive juletrær i de tusen julepyntede hjem gjennom tidene, ifølge hun som utropte vinneren fredag.

– Jeg kan huske juletrærne folk hadde før i tida, da de måtte plasseres i hjørnet for å kunne stå. Eller de hadde bare én fin side. Eller man måtte bore inn nye greiner for å se noenlunde ut. Disse trærne kan plasseres midt på stuegolvet, sa Renate Hægeland, Høyres gruppeleder i Kristiansand som verken liker høyre- eller venstrevridde trær.

Må være smalt

Åtte eksemplarer har stått på utstilling denne uka. Hansen fikk flest stemmer blant publikum, mens Løvland vant fagjuryens kåring.

– Hva er det perfekte tre?

– Det skal ikke være for bredt, heller litt halvsmalt. Det må ha en fin greinsammensetning, og ikke for store årsskudd. Men det er smak og behag, sier juryleder Tormod Vågsnes, som også er leder av Agder Juletre.

Ifølge storprodusenten fra vestfylket stemmer denne juryleders smak med smaken til folk flest.

– Markedet vil ha smale trær. Og det skal være rimelig tett med greiner, sier Johannes Løvland.

Ingen juletrær er «født» smale. De må klippes og stelles etter alle kunstens regler, forteller han.

De 52 produsentene leverer 15.000–20.000 trær i året. Bare 15–20 prosent er vanlig gran, resten edelgran.