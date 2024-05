Kaur ble fredag kastet på glattcelle etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank i Oslo, skriver NRK. Hun kritiserte både oljefondet og Norges Banks investeringer i våpenselskaper som har avtaler med israel.

Nettavisen omtalte saken først.

Kaur har fredag laget en Tiktok-video hvor hun har palestina-skjerf rundt halsen.

– Om ikke dette er terror, så vet ikke jeg hva terror er, sier Kaur i videoen, før hun legger til:

– Terrorister bruker ikke turban og heter ikke Ahmed eller Muhammed. Terrorister bruker dress og slips. De heter Netanyahu, Biden, Støre og Stoltenberg og Tangen, sier hun videre.

– Hadde forventet mer av RU-lederen

AUF-leder Astrid Hoem sier det gjør vondt å høre disse kommentarene.

– Jeg vil bare si helt ærlig at jeg har overlevd terror. Jeg vet hva det betyr. Jeg hadde forventet mer av RU-lederen enn det vi ser her, sier AUF-lederen, som selv var på Utøya i 2011.

Statsministerens kontor (SMK) og oljefondet ønsker ikke å kommentere saken. Stoltenberg har heller ingen kommentar, skriver Dagbladet.

Kaur vil ikke gi Hoem en unnskyldning for at hun kalte Støre og Stoltenberg for terrorister.

– Selv om terrorangrepet på AUF var helt forkastelig, så mener jeg at når man er ett av Norges største partier og sitter i regjering, så burde man faktisk kunne tåle kritikk uten å dra opp alt de har opplevd, sier Kaur, som legger til at hun er enig i at det var drøyt å kalle Støre for terrorist.

Pekefinger fra Rødt-lederen

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen skriver i en epost til Nettavisen at hun forventer at Rød Ungdom beklager.

– Rødt har tidligere tatt og tar fortsatt sterkt avstand til alle forsøk på å koble Arbeiderpartiet til terrorhandlinger. Det gjør jeg også nå. I min levetid har Arbeiderpartiet blitt utsatt for grusom terror, og slike sammenligninger eller insinuasjoner hører ingen sted hjemme, skriver hun.

Hun legger til at Rødt skal være tydelig i sin politikk når det gjelder Gaza-krigen.

– Så understreker jeg samtidig at Rødts syn om at Norge må gjøre mer for å stanse Israels bombing av Palestina og trekke ut Oljefondets investeringer som bidrar til dette ligger fast, skriver hun.