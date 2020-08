Føler seg som en belast­ning for samfunnet Det skulle ta 13 år med kraftige smerter før Camilla Byremo (30) fikk vite hva som var galt. Nå har hun gått uten jobb i snart to år. – Man føler seg som en belastning for samfunnet, sier hun.

«Det er bare mensensmerter. Det gjør vondt. Sånn er det bare», fikk Camilla Byremo fra Vennesla høre av legen, da hun kom med store smerter i mageregionen tidlig i ungdomsårene.

Også hun forteller om avvisning fra tidligere fastleger og leger.

I 2017 ble hun derimot diagnostisert med kvinnesykdommen endometriose. Da hadde hun gått med kraftige smerter i 13 år, uten å få vite hva som var galt.

– Det startet da jeg fikk menstruasjon da jeg var 14–15 år, og siden da har jeg alltid hatt veldig sterke smerter. Veldig ofte var det så vondt at jeg ikke kunne gå på skolen, og måtte bli hentet fra skolen. Det har jeg skammet meg over, forteller hun.

Camilla har prøvd ulike typer hormonell prevensjon som er første steg i behandlingen.

– Jeg har prøvd alt av hormonell prevensjon, noe jeg ikke har tålt. Ingenting har heller hjulpet, sier hun.

Nå får hun kun smertestillende medisiner for å dempe symptomene.

– Har du vært tilknyttet kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus eller noen spesialister i området?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke fått noe oppfølging, og det er det jeg reagerer på. Informasjon fikk jeg heller ikke, sier hun.

For snart to år siden sto Camilla uten jobb.

Hun har opplevd lite forståelse for det høye fraværet hun etter hvert fikk på jobben som helsefagarbeider i hjemmesykepleien.

– Det er ikke kult å sitte uten jobb som 30-åring. I hvert fall ikke med en sykdom det er lite kunnskap om, legger hun til.

Smertene kan sammenlignes med ekstreme rier, og oppstår gjerne i forbindelse med menstruasjon. Nettopp derfor er dette en tabubelagt sykdom.

Camilla fortsetter:

– Smertene har kommet brått og uventet før jeg skulle på jobb. En ligger og vrir seg, og vet ikke hvor en skal gjøre av seg. Det har blitt veldig ustabilt for arbeidsgiver, for sykdommen er ikke lett å forholde seg til.

Siden oktober 2018 har hun gått på arbeidsavklaringspenger, og er nå på vei til å bli ufør, i likhet med flere av de andre endometriosepasientene i landet.

– Man føler seg som en belastning for samfunnet. Det koster å være sykemeldt stadig. Jeg føler mye på om jeg skuffer venner og familie. Man vil ikke sitte og klage hele tiden heller, og da snakker man gjerne ikke om det, sier Camilla.

Hun understreker at hun i dag har funnet en god og støttende fastlege som har forståelse for situasjonen hennes, men at dette tok lang tid.

– Jeg opplever at dette er noe man må leve med, og at det er litt sånn «her er tablettene dine».

I dag tar hun mellom tre og fire av det sterke smertestillende preparatet Paralgin forte for dagen, og forteller at hun ikke hadde holdt ut uten.

Alternativet er å fjerne livmora, men heller ikke det er en behandling som med sikkerhet vil fjerne sykdommen.

– Jeg har vurdert det mange ganger, forteller hun.

Hun håper at unge jenter som sliter så mye, blir tatt mer på alvor av fastlegen, enn det hun selv har opplevd.

– Jeg har inntrykk av at det er mange som sliter.

Hvordan påvirker sykdommen deg i dag?

– Ganske mye. De første dagene orker jeg ikke stå opp av senga. Det at man må gå på så sterke smertestillende, gjør at man blir påvirket og ikke kan kjøre bil.

