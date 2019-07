Stiftel­sestil­synet ber om habi­litets­vurde­ring i Cultiva

To juridiske vurderinger har konkludert med at Cultivas styremedlemmer ikke er inhabile i 100-millionersbevilgningen til kunstsiloen. Stiftelsestilsynet mener et viktig spørsmål ikke er besvart og ber om en tilleggsvurdering.