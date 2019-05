Dermed kan også passasjerer ha blitt straffet med gebyr for overvekt på feil grunnlag, skriver Flysmart24.no.

Etaten, som har som oppgave å kontrollere og kvalitetssikre at måleutstyr viser korrekt verdi, har sendt brev til Norwegian og Avinor om saken. Norwegian bedyrer at de skal endre praksis.

– Vi skal selvsagt bruke lovlige vekter og følger opp dette videre med vår samarbeidspartner på flyplassen, sier Tonje Næss i Norwegians informasjonsavdeling.

Justervesenet tok affære etter at det er blitt kontaktet av Norwegian-passasjerer som har møtt opp ved gate for å fly med selskapet. Der har de så blitt ilagt 750 kroner i gebyr, fordi selskapet har påstått at håndbagasjen har veid for mye. Jobben har vært utført av vektere, og med håndholdt måleutstyr. Bruken av vektene skal ifølge Avinor ha startet for en måneds tid siden.

– Vektene som vi har fått opplysninger om, er ulovlige å bruke som grunnlag for beregning av økonomiske oppgjør. Håndholdte hengevekter eller krokvekter oppfyller ikke kravene i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter, opplyser senioringeniør Martin Vandbakk i Justervesenet.