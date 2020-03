Onsdag får russen endelig svar om landstreffet i Konge­parken

Onsdag tar kommunestyret i Gjesdal en endelig vurdering på om Landstreff Stavanger, russetreffet i Kongeparken, skal gjennomføres eller ikke. Kommunelegen anbefaler at treffet avlyses.

13. 500 russ deltok på Landstreff Stavanger i 2017. Foto: Anders Minge

Elisabeth Risa

– Treffet må avlyses. Det er min klare anbefaling til kommunestyret, som endelig vedtar dette, sier kommunelege i Sandnes og Gjesdal, Hans Petter Torvik.

Han sier til Aftenbladet at han som kommunelege kan gjøre hastevedtak om å avlyse arrangement.

– Men det er for tidlig å fatte hastevedtak alt nå.

Årets landstreff i Kongeparken er planlagt 8.–10. mai. 14.500 russ er påmeldt.

Landstreff Stavanger samler flere tusen russ for å markere avslutningen på 13 års skolegang. Foto: Kristian Jacobsen

I over 30 år har Landstreff Stavanger invitert russ for å feire avslutningen på 13 års skolegang. Helse Norge har imidlertid advart mot arrangementer med mange mennesker, da disse kan gi grunnlag for stor smittespredning.

Over hele landet avlyses og utsettes nå konserter og forestillinger – til og med konfirmasjoner forskyves. Men avgjørelsen om hva som skjer med Landstreff Stavanger 2020 har latt vente på seg.

Ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø sier det sånn:

– Det er jo veldig lite sannsynlig at dette kan gjennomføres. Gjesdal kommune tar en endelig fot i bakken onsdag denne uken, sier ordføreren.

Han sier Gjesdal kommune vil ta med seg de nye vurderingene og retningslinjene som er ventet fra regjeringen tirsdag før de tar endelig stilling til hva som blir russetreffets skjebne.

– Kommunelegen i Gjesdal anbefaler å avlyse, hvordan vurderer du det?

– Kommunelegen lytter vi til, sier Fjeldsbø.

Aasmund Lund, presseansvarlig i Landstreff Stavanger, sier til Aftenbladet at de vil komme med en endelig avklaring om gjennomføring av Landstreffet Stavanger 2020 denne uken.