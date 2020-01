Niåring døde etter brannen i Ytrebygda

Den ni år gamle jenten var en av fire som ble hentet bevisstløs ut av boligen tidlig lørdag morgen.

– De tre øvrige som ble hentet ut av brannmannskapene får intensivbehandling, og tilstanden er alvorlig og fremdeles uavklart, melder Helse Bergen.

– Opplysningene gis ut i samråd med pårørende. Familien ber om respekt for at det ikke vil bli gitt ytterligere oppdateringer om helsetilstand, skriver Haukeland i en Twitter-melding.

To andre familiemedlemmer hadde kommet seg ut på egen hånd. Etter undersøkelse av lege på brannstedet ble disse to også lagt inn på Haukeland.

Bistand fra Kripos

Det var en familie på syv, to voksne og fem barn, som bodde i rekkehuset. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria, opplyser politiet i en pressemelding.

Brannen oppsto i Skranevegen tidlig lørdag morgen. Søndag ba politiet om hjelp fra Kripos.

Eirik Brekke

Det opplyser Torgils Lutro, som er tjenesteenhetsleder ved Bergen Sør politistasjon.

– Årsaken til at vi har bedt om bistand fra Kripos, er sakens alvorlighetsgrad og at vi ønsker å bruke de etterforsknings-ressursene som er tilgjengelig for å avdekke brannårsak og brannforløp, sier Lutro til BT søndag morgen.

Han understreker at det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt i forbindelse med brannen.

Eirik Brekke

Bergen kommune satte kriseteam etter brannen lørdag morgen. Da møttes berørte fagavdelinger for å diskutere hva kommunen kan bistå med.

– Vi har blant annet tilbudt de pårørende psykososial krisehjelp. I det ligger at de skal ha noen å snakke med utifra hvilke behov de har, sier informasjonsdirektør Eva Hille.

Åstedsundersøkelser mandag

Politiet har allerede avhørt naboer og innsatspersonell etter brannen i den vertikaltdelte tomannsboligen i Skranevegen nær Søreide. Nye avhør fortsetter søndag. De to personene som kom seg ut av den brennende bygningen på egen hånd, vil bli avhørt så snart de er i stand til det, opplyser stasjonsleder Torgils Lutro.

– Er dere nærmere et svar på hva som forårsaket brannen?

– Nei, ikke per nå. Det vi vet, er at brannen startet inne i huset, sier Lutro.

Det er ikke planlagt kriminaltekniske undersøkelser på brannstedet før på mandag. Den taktiske etterforskningen fortsetter, med flere avhør av de som befant seg på brannstedet.

– Vi har sperret av huset, og det er vakthold på stedet, sier stasjonsleder Lutro.

Eirik Brekke

Et syvende familiemedlem var ikke hjemme da brannen brøt ut tidlig lørdag morgen.

– Vedkommende er ivaretatt av beredskapsapparatet og gjenforent med sin familie. Både kommunen og helsevesenet er sterkt inne i oppfølgingen av denne personen og øvrige familiemedlemmer etter brannen, sier han.