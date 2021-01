– Kun fire av 80 smittede har ukjent smittevei

Hvem har ansvaret for å å begrense folk adgang til butikker og kjøpesentre?

- Det er den enkelte butikk og kjøpesenter som har det ansvaret. Men det er en tydelig anbefaling fra regjeringen på at man legger til rette for telling og mulighet til å begrense antall besøkende i en butikk. Vi opplever at de fleste er bevisste, men det er en god påminnelse om at det er butikkenes eget ansvar.