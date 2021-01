Gave framskynder aktivitetshus i Kristiansand

Sigrun Tara Øverland (f.v.), Benedicte Andersen og Bård Bergkvist i Kristiansand Røde Kors ser fram til å kunne åpne Fellesverket aktivitetshus for ungdom i sentrum. Foto: Torbjørn Witzøe

En gave på 700.000 kroner fra Ikea gjør at Røde Kors kan framskynde planene om å åpne et aktivitetshus for ungdom i Kristiansand sentrum.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn