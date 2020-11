Gepard i Dyreparken måtte avlives

Tidligere i høst ble hanngeparden Kito i Kristiansand dyrepark operert for et komplisert brudd. Fredag 20. november ble geparden avlivet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Geparden Kito måtte avlives i Kristiansand dyrepark. Foto: Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: Det opplyser Kristiansand dyrepark i en pressemelding mandag ettermiddag.

Det var i september at hanngeparden Kito, som har holdt til i Kristiansand dyrepark, ble operert for et komplisert brudd i venstre ben, som involverte kneleddet.

– Ikke stabilt nok

Det er uklart hvordan bruddet skjedde.

– Det er et par måneder siden geparden fikk skaden. Vi har forsøkt å operere kneet flere ganger, uten at den har lykkes å få det stabilt nok, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg til Fædrelandsvennen.

Geparden ble derfor avlivet fredag 20. november.

Tre geparder i parken

– Vi vurderte muligheten for at det skulle bli bra med videre operasjon som svært liten, og vi valgte derfor å avlive den, sier Ølberg.

Det er nå tre geparder igjen i Dyreparken.

I 2016 sørget Kito og hunngeparden Kimani for den første gepardfødselen i Norge. Den fant sted i Dyreparken og kullet besto av fem unger.

Fredag 11. september fødte Kimani én unge, som døde en uke senere etter at denne ikke klarte å ta til seg nok næring.

Gepardene i Kristiansand dyrepark er en del av et internasjonalt bevaringsprogram.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Christina Stenbek Østtveit christina.osttveit@fvn.no