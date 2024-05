KRISTIANSAND: - Dette ble litt av en kveld for Fædrelandsvennen. Det er en fantastisk anerkjennelse for oss å bli kåret til Norges beste mediehus, sier Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen var nominert til prisen «Årets Mediehus» sammen med Hallingdølen, E24, Stavanger Aftenblad og VG. I fjor var det Aftenposten som fikk prisen som tidligere het Årets Avis.

Prisen ble delt ut på Ole Bull Scene i Bergen torsdag kveld under Nordiske Mediedager.

Jubel hos sjefredaktør Eivind Ljøstad og flere fra Fædrelandsvennen. Foto: Caroline Roka

Sterk vekst

Juryen som ga prisen til Fædrelandsvennen har gjort en totalvurdering av mediehusene som var nominert og sett på blant annet kvalitet, økonomi og vekst. De skriver i sin begrunnelse at Fædrelandsvennen «leverer solid journalistikk og tar sosialt ansvar på en forbilledlig måte»

Juryen legger også vekt på at Fædrelandsvennen har nådd flere unge lesere og at de har hatt opplagsvekst, abonnementsvekst og trafikkvekst.

Sjefredaktør Eivind Ljøstad mottok prisen sammen med en rekke ansatte i bedriften som var til stede under utdelingen.

– 2023 ble et knallbra år for oss med sterk vekst. Vi har lykkes godt med flere av våre satsinger, blant annet mot unge og på næringsliv. Jeg vil takke juryen som ha sett dette og alle de flinke folka som jobber i Fædrelandsvennen. I dag har vi grunn til å være stolte og bli inspirert til å jobbe hardt videre, sier han.

Det er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som hvert år deler ut prisen. MBL er en bransjeorganisasjon for norske mediebedrifter.

Connie Bentzeud, Hilde Lunøe-Nielsen og Juliane Løvaas Gundersen tok imot pris for Mataksjonen. Foto: Caroline Roka

Flere priser

Fædrelandsvennen vant også prisen i kategorien «årets inspirasjon». Her fikk mediehuset pris for «Mataksjonen» som Fædrelandsvennen satte i gang før jul. Denne aksjonen ble også kåret til «årets event» under utdelingen.

Juryen skriver blant annet at Fædrelandsvennen har tatt tak i barnefattigdom og fått byen til å vise nestekjærlighet og raushet.

I tillegg ble Fædrelandsvennen kåret til «årets lokale nyhetsnettsted». Juryen skriver at mediehuset har god bredde i tilbudet og peker også på en imponerende digital abonnementsutvikling.

Det ble delt ut til sammen 22 priser under markeringen. Prisen for årets mediehus er en av tre hovedpriser.