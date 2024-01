KRISTIANSAND: – Som gammel skiløper reagerer jeg på at folk går på beina i preparerte skispor. Det er unødvendig å ødelegge for hverandre. Ingen ville finne på å slå seg ned midt på en fotballbane for å grille pølser, sier Kristin Øygarden.

Selv stod hun og mannen og smurte skiene, da det store turfølget kom gående midt i skisporet.

– Hadde dette vært i en lysløype hadde jeg blitt sint, men dette ble bare komisk. Jeg er fullt klar over at dette til vanlig er en populær turløype på Flekkerøy, men det er bare noe svært får dager i løpet av vinteren det her kjøres opp skispor her, sier Kristin Øygarden.

Kristin Øygarden syntes det var fantastisk å kunne gå på ski helt nede i fjæresteinene. Foto: Privat

Kristin Øygarden har stor forståelse at folk vil komme seg ut i vinterværet også uten ski, men det er altså det med å ikke ødelegge for hverandre hun er opptatt av.

Selv om skisporene var delvis nedtråkket, hadde hun og mannen en flott skitur i fjæresteinene.

Faktisk forbudt

I Kristiansand er det med hjemmel i Friluftsloven lagt ned forbud mot å gå på annet enn ski i preparerte skispor.

Dette gjelder både i klassisk skispor og skøytefelt for fristil.

– Nesten et under

Driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet i Kristiansand beklager at ikke alle overholder adferdsreglene som gjelder for preparerte skiløyper.

– Dette er en utfordring hver vinter. Vi prøver å veilede folk når vi ser gående i skiløypene, og ber dem i det minste å ikke gå midt i løypene. Det er jo ikke mange ukene vi har skiføre her ute ved kysten, og på Flekkerøy er det nesten et under når det kommer nok snø, sier han.