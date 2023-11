KRISTIANSAND: – Tyngre kjøretøy har vært nødt til å bremse ned eller stoppe helt opp for å unngå å kollidere med møtende trafikk. Vi så oss derfor nødt til å iverksette tiltak, sier byggeleder Tor Prip Olsen i Statens vegvesen.

Tiltakene han snakker om er bygging av to kulverter på henholdsvis Ytre og Øvre Strai. Av de 11.000 bilene som daglig passerer her på riksvei 9 (ÅDT), er en stor andel tyngre kjøretøy.

Den første kulverten ble heist på plass forrige tirsdag, mens den andre monteres denne uka.

Bredere vei

Over de nye kulvertene blir veibredden 7 meter, mens riksveien på de gamle broene var 5,5 meter bred. I tillegg blir det plass til gang- og sykkelvei over bekken.

Byggingen av de to kulvertene og to nye gang- og sykkelveibroer har en samlet kostnad på 15 millioner kroner inkludert moms. Det inkluderer også omlegging av kommunalt vann og avløpsledning som lå under den gamle broa.

– Stor nytteverdi

– Veiprosjekter må verken være store eller dyre for å utgjøre stor forskjell for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Statens vegvesen utfører mange mindre prosjekter som dette for å gi trafikantene mest mulig nytteverdi for pengene, sier Tor Prip Olsen.

Det er Holbæk Anlegg som står for byggingen av de nye kulvertene. Arbeidet skal etter planen være ferdig til årsskiftet.