Jan Dagfinn Dalen (Ap) er valgt til ny ordfører i Bykle kommune, etter at Jon Rolf Næss har gått av etter 11 år.

BYKLE: Det var et samlet kommunestyre som valgte Jan Dagfinn Dalen til ny ordfører i Bykle torsdag kveld. Han representerer Arbeiderpartiet.

– Vi skal takke Jon Rolf for en formidabel jobb som ordfører, og så skal jeg gjøre så godt jeg kan. Jeg ønsker godt samarbeid og konstruktive debatter både med posisjon og opposisjon, og takker for tilliten jeg fikk her i kveld, sa Dalen.

Det skriver Bykle kommune på sine hjemmesider.

Ny lederjobb

Næss har vært ordfører i 11 år, og ble 25. august valgt som ny leder for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), en organisasjon bestående av 160 norske kraftkommuner.

På sin private Facebook-side takker han for årene som ordfører.

– Tusen takk for 11 fantastiske år som ordfører i Bykle. Takk til 3 kommunestyrer som har gitt meg tillit, en dyktig administrasjon og flotte innbyggere som jeg har truffet disse årene. Det ble en spesiell kveld for meg, men jeg vet at Jan Dagfinn Dalen som nyvalgt ordfører kommer til å gjøre en veldig god jobb, det gjør overgangen mye lettere.

Fortsetter samarbeidet

Når en ordfører er midlertidig borte fra et kommunestyre, er det varaordføreren som tar over. Men når ordføreren «blir borte» resten av perioden, skal kommunestyret velge en ny. I Bykle var det flertall for å fortsette samarbeidet mellom Venstre, Krf og Arbeiderpartiet, med Dalen som ordførerkandidat.