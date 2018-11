Solberg: – Synd at ikke Hareide fortsetter

– Jeg har lyst til å si at jeg synes det er synd at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder, men jeg har både forståelse og respekt for den avgjørelsen, sa Solberg da hun kommenterte resultatet fra KrFs landsmøte fredag kveld.

Statsministeren sa hun har satt pris på samarbeidet med KrF-lederen.

– Jeg har samarbeidet godt med ham i mange år, og vi har hatt mange gode og fortrolige samtaler, og funnet gode løsninger, sa hun.

Solberg mente at samarbeidet mellom de tre regjeringspartiene og KrF har vært godt og ramset opp flere saker de sammen har fått gjennomslag for.

– Men det viktigste er at vi får til mer sammen og løser de store viktige oppgavene som Norge står foran, sa Solberg.

Hun bemerket at hun var imponert over den åpne prosessen partiet har lagt for en dag fram om landsmøtet, en prosess som har gitt mange nordmenn innblikk i hvordan partidemokratiet fungerer.

Solberg trakk fram at KrF er forankret i et kristent demokrati og at det gir et godt grunnlag for den videre diskusjonen som nå kommer.

– Vi skal bli enige om den videre prosessen og vil informere om hva som vil skje og på hvilke tidspunkt, sa statsministeren som er trygg på at partene vil finne konkrete løsninger.

– Jeg er glad for dette. Jeg har ønsket meg dette resultatet lenge. Det er fire partier som forhandler. Vi har et grunnlag i mange saker som vi kan bygge på, sa statsminister Erna Solberg.