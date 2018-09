Lokallagsleder advarer Hareide mot å gå mot venstre

Tirsdag lanseres Hareides bok «Det som betyr noe». Der går han langt i å skrive at det ikke er riktig å gå i samarbeid med en regjering bestående av et stort Høyre og et sterkt Fremskrittsparti, skriver Dagbladet. Han skriver at Høyre har beveget seg i mer liberalistisk retning, og at dersom KrF skal delta i en regjering, må det være for å dra politikken mot sentrum.

Dette er andre toner enn det KrFU mener, som på sitt landsmøte i helgen vedtok at KrF bør søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre.

– Hvis Høyre i stadig større grad velger å bevege seg bort fra sin verdikonservative arv, gir det også færre grunner til at KrF skal foretrekke Høyre framfor andre partier, skriver Hareide i boka.

Leder Viggo Lütcherath i Kristiansand KrF mener det vil være feil av Hareide å søke samarbeid mot venstresiden. Han advarer om at partiets velgere på Sørlandet kan svare med å svikte partiet.

– Hvis Hareide vil gå til den andre siden, er det å gå i feil retning. Og det er her på Sør- og Vestlandet KrF har reell innflytelse på lokalpolitikken. Det bør veie tungt for landsstyret. Jeg advarer mot å gå mot venstre. Det er ikke en farbar vei for KrF, sier Lütcherath.