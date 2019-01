Ropstads far forsvarer sønnen etter mediestorm

– Det har vært veldig spesielt og litt uvirkelig å følge ham fra sidelinjen de siste månedene. Vi er jo opptatt av hvordan det går med ham da, sier faren til VG.

61-åringen sier han aldri hadde forutsett at oppmerksomheten rettet mot sønnen skulle bli så stor. Reaksjonene mot KrF-nestlederen har haglet siden KrFs retningsvalg begynte i høst. Den siste tiden har kritikken tiltatt som følge av Ropstads flere abortutspill samt angivelige ønske om personlig homofritak i sin jobb som familieminister.

Samme dag som den nye regjeringsplattformen ble lagt fram, deltok Ropstad på partilederdebatten hvor han skapte reaksjoner med kommentaren om at hvis en kvinne klarer å bare fram ett barn, klarer hun to. Et utspill han i ettertid har beklaget.

Den siste uken har han blitt beskrevet som «moralismens mørkemann på Sørlandet»

– Jeg kjenner ikke igjen bildet av Kjell Ingolf som mørkemann. Han er en blid og omgjengelig kar som ønsker det beste for alle. Det med mørkemann-stempelet kom litt uventet på meg. Det må jeg innrømme, sier faren.