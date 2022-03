Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa i Stortingets spørretime at det er behov for å styrke behandlingstilbudet for unge med spiseforstyrrelser.

OSLO: – Ungdom som utvikler spiseforstyrrelser kan opplevde tapte ungdomsår og spiseforstyrrelse kan utvikle seg i en alvorlig retning. Representanten (Ingvild Thorsvik, V) viser til pårørende som opplever manglende kompetanse, faglige uenigheter og mangelfulle tilbakemeldinger. Sånn skal det ikke være, sa Kjerkol fra Stortingets talerstol onsdag.

Uttalelsen falt i Stortingets spørretime etter at Ingvild Thorsvik (V) lurte på hva ministeren vil gjøre for å gi unge mennesker med spiseforstyrrelse et fullgodt behandlingstilbud.

Systemkritikk

Fædrelandsvennen har de siste månedene skrevet om vansker med å rekruttere kompetanse for å behandle stadig flere unge med spiseforstyrrelser i landsdelen. Pårørende og pasienter har fortalt om hvordan de har opplevd behandling av barna som en runddans i systemet.

Dette er saken Sørlandet sykehus opplevde i fjor en kraftig økning i antall unge med alvorlig spiseforstyrrelse. Ledelsen ved Abup opplever at det er vanskelig å få fatt i rett kompetanse til å gi et best mulig tilbud. Pårørende og pasienter har gjennom Fædrelandsvennen fortalt om hvordan de opplever å bli kasteballer i systemet og hvor utfordrende det er å være både foreldre og behandlere over lengre tid. Sykehuset har i ettertid satt i gang en gjennomgang av pasientjournaler for å se om det er sprik i behandling og hvordan tilbudet kan forbedres.

Helseministeren sa at pasienter med spiseforstyrrelse skal ha pasientforløp av god kvalitet.

– Det er behov for å styrke tilbudet, det er det ingen vil om. De siste årene har det vært en økning i antall henvisninger for spiseforstyrrelse. Dessverre venter mange lenge før de søker hjelp, ofte mer enn fem år. Behandlingen har god effekt. Vi vil at flere skal få hjelp, sa Kjerkol.

Øke kompetanse

Hun viste til at regjeringen i budsjettet har økt bevilgningene til behandling innenfor psykiatrien med 350 millioner kroner. Kjerkol nevnte også at regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse skal omfatte helsefremmende og forebyggende tiltak samtidig som hjelpen skal bli mer tilgjengelig.

– Regjeringen ønsker også å øke folks kompetanse om ivaretakelse av egen psykisk helse, sa ministeren fra talerstolen.

Ingvild Thorsvik (V) ville vite hva regjeringen gjør for å både rekruttere og øke kompetansen rundt spiseforstyrrelser i psykiatrien. Foto: Jacob J. Buchard

Thorsvik fulgte opp med å henvise til saken om «Sebastian» som Fædrelandsvennen publiserte forrige helg. Da han ble skrevet ut fra behandlingstilbudet veide han like lite som da han ble foreslått behandlet på tvang noen måneder tidligere. Thorsvik lurte på hva statsråden vil gjøre for å sikre at personell med riktig og tilstrekkelig kompetanse er tilgjengelig for helseforetakene.

På hælene

Ministeren svarte at det er satt ned en helsepersonell-kommisjon som skal analysere og foreslå tiltak til hvordan man kan utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell for å dekke det behovet helsetjenesten har fremover.

– Dessverre er vi på hælene innen for en rekke profesjoner. Vi har en mangel på psykiatere og spesialsykepleiere. Vi har startet et arbeid med dette over sykehusbudsjettet . Det er de som har ansvaret for å utdanne spesialister, sa Kjerkol.

Etter spørretimen var spørsmålsstilleren måtelig fornøyd med svarene fra ministeren.

– Selv om hun var ganske generell opplevde jeg at det tydeligvis er en problemstilling hun tar på alvor og er kjent med. Vi må jobbe sammen for at fokus holdes oppe rundt denne pasientgruppen. Vi vil forsøke å utarbeide mer konkrete løsninger enn det som kom fram i spørretimen i dag. Dette er en helseutfordring vi kommer til å møte mer av i fremtiden, sier Thorsvik.