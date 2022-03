KRISTIANSAND: – Scooter er blitt et ikon for alle på som hadde sin ungdomstid på 90-tallet. De er en av de få som har holdt beinhardt på en viss stil, og det funker. De holder konserter over hele verden der folk til og med tar med barnebarna på konsert og synger med for full hals, sier festivalsjef Heine Strømme til Fædrelandsvennen.

Festivalen Sommerbris går av stabelen på Odderøya Amfi fredag 17. juni til lørdag 18. juni.

Avslutter med show og flammer

Det tyske techno-bandet er kjent for sin storhetstid på 90-tallet, med sine populære sangstrofer som «Respect to the man in the ice cream van», «It's nice to be important, but it's more important to be nice» og «How much is the fish».

De har solgt 30 millioner plater og har mer enn 80 gull- og platinumutmerkelser for sine ulike utgivelser.

– Det er noen som vil påstå at Scooter går ganske godt i takt med miljøer som kan hevdes å veie smått over mot harry.

– Men han trekker enorme folkemengder verden rundt. Og likt for alle konsertene er at publikum gir slipp på kredibilitet og slipper seg løs i nostalgi og «guilty pleasures», sier Strømme.

Nostalgien gjør at de nemlig får æren av å avslutte selve festivalen på Odderøya, i ekte rave-stil.

– Selv om det bare er noen dager unna St. Hans er det mørkt nok til at hans visuelle show med flammer, lys og CO2 får full effekt, legger Heine Strømme til.

Heine Strømme, festivalsjef for Sommerbris. Foto: Damsgaard, Vegard / Arkiv

Solgt 4000 billetter

Ifølge festivalsjefen har det blitt solgt 4000 billetter hittil. Strømme ønsker at dette skal dette være en avslappende og gøyal festival hovedsakelig rettet mot musikkglade sørlendinger.

Derfor har han også invitert artistene Dagny, Di Derre, Gabrielle, Hellbillies, Klovner i Kamp, Miss Li, Petra Marklund, Stavangerkameratene, Victor Leksell, Thom Hell, Linnea Dale og Blow til Odderøya i juni.

– Vi er fornøyd med en blanding av artister i år. Det er hovedsakelig skandinaviske, kjente artister som har låter de fleste kan. Allsang står i sentrum her, sier Heine Strømme.